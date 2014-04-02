Mersin'de itiraz gerginliği sürüyor

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin’de Akdeniz Belediye Başkanlığı’nı 316 oy farkla kaybeden CHP Adayı Necdet Tamamoğulları’nın dün İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itirazın ardından başlayan gerginlik sürüyor. Adliye etrafında toplanan polis yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

CHP’nin dün Akdeniz ilçesindeki seçime itirazıyla başlayan gerginlik ve bekleyiş devam ediyor. Dünden bu yana Mersin Adliye Sarayı karşısında bulunan Akdeniz Belediyesi’ni terk etmeyen ve çadırlar kurarak belediye bahçesinde sabahlayan çok sayıda BDP’li, sabahın erken saatlerinden itibaren müzik eşliğinde halaylar çekerek sloganlar atıp bekleyişlerini sürdürüyor. Sabah saatlerinde adliyeye gelen BDP’li Fazıl Türk ile CHP Mersin İl Başkanı Faruk Akar ve partilerin yetkilileri de seçim kurulundan çıkacak sonucu burada bekliyor. Bu arada, gerginlik yaşanmaması için her türlü önlemi alan Mersin Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri adliye bahçesinde bekliyor.

Adliyeden çıkan Fazıl Türk, gazetecilere son durumla ilgili açıklama yaptı. Şu anda iki seçim kurulunda toplantının sürdüğünü ve itirazlar üzerinde değerlendirme yapıldığını Kaydeden Türk, saat 17.00’ye kadar süreleri olduğunu aktaran yetkililerin bu süre içerisinde sayıma geçilip geçilmeyeceğine karar vereceklerini anlattı.

Şu andaki gelişmeleri, iktidarla cemaat arasında yaşanan tartışmalara bağlayan Türk, “İktidar ve cemaatin kavgasının, yani fillerin dövüşünün altında çimler, biz eziliyoruz ve bizi tahrik ediyorlar. Kürtleri bu konuda tahrik ediyorlar. Kürtleri tetiklemek, ortamı gerdirip bu barış sürecini zedelemek. Öbür siyasi partiler de bu oyuna geliyor. Şu anda kendileri de itiraf ediyor. Herkes artık işin farkında. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz, herkesin bu ülke için çalışmasını diliyoruz. Tek istediğimiz budur. Sandıkta tecelli eden halkın iradesine herkes saygı duysun” dedi.

Herkesi provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağıran Türk, CHP’nin itiraz etmesinin en doğal hakkı olduğunu ve buna saygı duyduklarını aktardı. Türk, şunları söyledi: “Aramızda fazla oy farkı yok. Ben de olsam itiraz ederim. Bunda bir problem yok ama benimle aramda 24 bin-25 bin fark olan bir parti de gelip itiraz ediyorsa, tezgah var, dün geceden beri bir çaba içerisindeler ama sağduyu hakim olsun.”

Gazetecilerin “Başka hangi parti itiraz etti?” sorusuna ise Türk, “İtiraz var, onlar da itiraz etti. Diğer iki partinin de var. Bize 30 tane itiraz olduğu söylendi. Bunları ayrıştırıyorlar, onun için uzun sürüyor, saat 5’e kadar sürecek. Seçim Kurulu Başkanı, itirazlar hangi sandıklara, nedir, bunları henüz netleştirmediklerini söyledi. Zaten saat 5’e kadar karar vermek zorundalar” yanıtını verdi.

Karar çıkana kadar adliyeden ayrılmayacağını dile getiren Türk, şöyle devam etti: “Kararın bizim aleyhimize çıkacağını düşünmüyorum. Kararın bizim aleyhimize çıkma şansı da yok. Ne kadar sayarlarsa bizimki artacak. BDP’nin orada oyun yapma şansı da yok, gücü de yok. BDP’nin böyle bir avantajı yok. Şu anda seçim kurulu toplantıda ve en sağlıklı kararı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Kararlarını beklemek zorundayız.”