Mersin’de seçim gerginliği

Hikmet Durgun

Mersin’in merkez ilçesi Akdeniz’de resmi olmayan sonuçlara göre, 316 oy farkla BDP karşısında seçimi kaybeden CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP’nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Necdet Tamamoğulları’nın adliyeye itiraz dilekçesi vermesine tepki gösteren, BDP’li, bir grup taşlar ve su şişeleriyle CHP’lilere ve polislere saldırdı.

Adliye binasının önünde yaşanan gerginlik öğleden sonra başladı. Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’ni BDP’li aday Mehmet Fazıl Türk’ün 316 oy farkla kazanması üzerine CHP’nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Necdet Tamamoğulları, itiraz dilekçesi vermek üzere kalabalık bir partili grubuyla Mersin Adliye Sarayı’na geldi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın da eşlik ettiği Tamamoğulları, adliyedeki İlçe Seçim Kurulu’na giderek itiraz dilekçesini verdi. Adliye bahçesinde toplanan yaklaşık 300 CHP’linin Tamamoğulları’nı beklediği sırada, Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde bulunan Mersin Adliyesi ile karşı karşıya olan Akdeniz Belediyesi’ndeki BDP’liler durumdan haberdar oldu. Bunun üzerine yarım saat içinde belediye bahçesinde toplanan çok sayıda BDP’li toplanarak slogan atmaya başladı. Akdeniz Belediye Başkanlığı’nı üçüncü kez kazanan Başkan Türk, kalabalığı sakinleştirmek için Kürtçe Türkçe bir konuşma yaparak herkesi sağduyuya davet etti.

BDP’lilerin belediye bahçesindeki bekleyişlerini sürdürdükleri sırada CHP’li Tamamoğulları ile Milletvekili Atıcı, adliye binasından çıktı. Tamamoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, itiraz dilekçelerini verdiklerini, sonucun yarın belli olacağını açıkladı. CHP Akdeniz İlçe Başkanı Mustafa Sekendur ise,”Seçim gecesinden şu ana dek yaptığımız incelemeler sonunda çok sayıda ve sonucu CHP lehine değiştirecek, iradeyi yansıtacak bilgi-belgeye ulaştık. Akdeniz’de Güneş, Çay, Çilek, Şevket Sümer gibi birçok yerleşim biriminde ne yazık ki müşahitlerimiz baskıya maruz kalmış. Arzumuz iradenin sandığa yansımasıdır” diye konuştu.

Sekendur’un açıklaması sırasında alkışları duyan ve belediye bahçesinde bekleyen BDP’liler adliye bahçesine girmeye çalışarak CHP’lilere saldırmak istedi. CHP’lilere taş ve su şişeleri atan BDP’lilere, yine kendi partilerinden bazı kişiler engel olmaya çalıştı. Çok sayıda BDP’linin adliye bahçesine girmek istemesi üzerine bazı partililer ve sivil polisler el ele tutuşarak bahçe girişini kapattı.

Bir süre sonra çevik kuvvet ekiplerinin de önlem aldığı olaylar sırasında, bir trafik kazası yaşandı. Caddeden adliye bahçesine gelmeye çalışan partililere bir otomobilin çarpması ve iki-üç kişiyi sürüklemesinin ardından otomobilin arkasından koşan partililerin önüne Belediye Başkanı Fazıl Türk geçti. BDP’lilerin Adliye önünde bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, olaylar nedeniyle bir süre adliye içerisinde mahsur kalan Milletvekili Atıcı ile Tamamoğulları, CHP’lilerin birbirlerine kenetlenerek oluşturdukları uzun koridordan caddeye çıkarak, adliyeden ayrıldı.