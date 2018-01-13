CHP'nin İstanbul İl Kongresi başladı; Kılıçdaroğlu: Burada bir eksiğimiz var!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongrede, 645 il delegesi oy kullanarak İstanbul İl Başkanı'nı seçecek. Kongre öncesi Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Berberoğlu'ndan CHP kongresine mesaj

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Atatürk ve Kılıçdaroğlu fotoğrafları asıldı. Enis Berberoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu “Buluşacağız Özgürlükte Yarınlar Bizim" yazılı pankart dikkat çekti.

CHP'de 3-4 Şubat'ta Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.

Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Diyarbakır'ın da arasında olduğu 78 il kongresini yapan CHP'de bugün de İstanbul ve Konya il kongreleri yapılacak. CHP'nin il kongreleri süreci, İstanbul ve Konya ile 80 ilde tamamlanmış olacak.

Adıyaman il kongresi, partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve ileri bir tarihte ertelenmişti. Dolayısıyla Adıyaman 36. Olağan Kurultay'da temsil edilmeyecek.

Kritik seçim İstanbul'da

En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde başladı. Kongrede, doğal delegelerle beraber 645 delege yeni başkanı belirleyecek. Adaylar, toplam delegenin bir fazla oyunu arayacak.

İstanbul il kongresi 38 ilçede seçilen il delegeleriyle yapılacak. Bahçelievler ilçe kongresi yapılamadığından il kongresinde temsil edilemeyecek.

Kongre öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla bir araya geldiği toplantıdan il başkanlığı için mevcut başkan Cemal Canpolat, PM üyesi Canan Kaftancıoğlu ve Gökhan Zeybek'in isimleri öne çıkmıştı. Adaylardan Zeybek, sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.

36’ıncı CHP İstanbul İl Olağan Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'inde yapılıyor. Saat 10:00'dan itibaren partililer salonu doldurmaya başladı. 654 delegeden oy kullanacağı seçimde, iki aday yarışıyor. Kongrede, Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bu kongrede bir eksiğimiz var. Hapishanede bir esir, tutsak Milletvekili arkadaşımız var. Hiçbir suçu olmamasına rağmen aramızda olmaması demokrasinin ayıbıdır.

Biz yürürken o hapishanede kitap yazıyordu; 'Ben yatarken, siz yürürken' diyordu. Evet, kalbimiz Türkiye'nin geleceği için aynı duygularla atıyordu. Birlikte mücadele ettik.

Türkiye için mücadele ediyoruz. Gittiğiniz her yerde anlatın; ağzımızdan bir söz çıkıyorsa, bunun tek bir nedeni var, Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek.

Enis Berberoğlu başta olmak üzere hiçbir Milletvekilinin hapishanede olmasını kabul etmiyoruz. Bu bir demokrasi ayıbıdır.

İstanbul bütün dünyanın yakından izlediği bir kenttir. İstanbul'un anahtarını bize Fatih Sultan Mehmet teslim etmiştir. Bu nedenle bu anahtarı teslim eden Fatih'e minnet ve şükran borçluyuz.

Ve aynen şunları söyledim. Geldikleri gibi gidecekler dedim. Ve geldikleri gibi gönderdi onları. Fatih Sultan Mehmet'ten anahtarı Atatürk oldu.

Biz yeri geldiği zaman insan hakları uğruna, demokrası adına, hukuk uğruna mücadele etmesini biliriz. Çünkü biz kentin anahtarını İstanbul'un anahtarını birilerine teslim etmeyeceğiz.

İstanbul'dayız. Görkemli bir kentteyiz. Olağanüstü bir kentteyiz . Dünyanın en büyük metropollerinden birindeyiz. Bu kenti yönetenler İstanbul'a ihanet ettik dediler. İhanet bıçağını çekip alacağım. İstanbul'u yine tarihi görkemli günlerine kavuşturmak bizim boynumuzun borcudur.

2019 geliyor. İstanbullu kardeşlerim iyi dinlesinler. Referandumda hangi sonucu elde ettiysek daha büyük çoğunlukla İstanbul'u alacağız. İstanbul'u istanbul'a ihanet edenlere bırakmayacağız.

Biz İstanbul'u onların yaptıklarını yapmak için değil, İstanbul'un tarihini yok etmek için değil, yeniden düze çıkarmak için istiyoruz. Sözümüz söz, İstanbul'a adaleti getireceğiz.

İstanbul'a ihanet edenleri temizleyeceğiz.

Her birimize İstanbul'da görev yapan ister partili ister partisiz herkesin İstanbul için çalışması lazım. İstanbul bizim İstanbulumuz. Üzerine titrediğimiz en önemli kentlerden birisi.

İstanbulda yaşanan bir çok sorun bütün Türkiye'de yaşanıyor ve biz bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz .

Evet Türkiye büyük sorunlarla uğraşan bir ülke olabilir. Bizim siyaset anlayışımız bunun laflardan öte her soruna çözüm üretmektir. Halka sorunları anlatmak için değil hem sorunları hem çözümleri anlatmak için gideceğiz.

Her partilinin bilgiye dayalı söylem, bilgiye dayalı muhalefetle halka gitmesini organize edeceğiz.Size 'Para var mı' diye soracaklar 'Evet var Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisidir ama para yerli yerinde kullanılmıyor. Para başka yerlere gidiyor. Bizim kaynağımızda var imkanımız da var.' diyeceksiniz.

Sabah kalkıyoruzsunuz eğitim sistemi değişmiş. Böyle bir eğitim sistemi mi olur? Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız, o ülkenin eğitim sistemini bozacaksınız. Bu hükümetin yaptığı şey bu. Türkiye'yi geri bırakmak istiyorlar.

Adalet ifade özgürlüğü hayatı sorgulama geleceği sorgulama insanlığı sorgulama. Herkes ve isteyerek çocuğunu kendi istediği okula gönderecek.

Çocukları zorla okuluna b okulna değil arzu ettikleri okula götüreceğiz. Taşımalı eğitim yaptırmayacağız. Gittiğimiz her yerde anlatacağız. Sokakta kahvede fabrikada anlatacağız. D

Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz. Kamyon şoförüyle konuştum. Bunu ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkardı.

Bizim insanımız üçüncü sınıf demokrasiye layık değil. Özgürlükçü, sorgulayan bir demokrasi, birinci sınıf demokrasi istiyoruz. Baskıcı yönetime, kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran sisteme hayır diyoruz.

İflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Dünyanın bütün demorkasilerinde kimin suçlu oduğuna hakim karar verir. Ama siyasi irade bütün gücü elinde toplamışsa, söyleyecek söz kalmamıştır.

"Almanlar Hitler düzenini nasıl yıktılarsa, biz de öyle yıkacağız"

1940'ların Almanyası ile 2010'ların Türkiye'si hemen hemen aynı. Biz bu düzeni değiştireceğiz derken, Almanlar Hitler düzenini nasıl yıktılarsa, biz de öyle yıkacağız.

Adalet üzerinde hepimizin titremesi gerekir. ADaletin olmadığı yerde devlet olmaz. İnsan hakları olmaz. Düşünce özgürlüğü olmaz.

"Büyümenin yüzde 11 olduğu Türkiye bu mu?"

Dün bir genç TBMM kapısında geçinemediği gerekçesiyle kendisini yakmak istedi. Büyümenin yüzde 11 olduğu Türkiye bu mu? Gazetelere baktım, hiç birinin birinci sayfasında o gencin haberi yok. Neden? Çünkü Saray'dan korkuyorlar.

"Ne demek 3. derecede riskli ülke?"

CHP'nin dış politikasını anlatan Kılıçdaroğlu, "CHP gelirse dış politikada ne yapar? 180 derece değişiklik yapar. Yurtta barış dünyada barış. Herkesle barış içinde yaşayacak.Niye kavga edelim. Kavganın yararı varsa edelim? Ama yok. Hepimiz zarar görüyoruz. Bunu söyleyen kişinin hayatı savaş meydanlarında geçti. GaziMustafa Kemal Atatürk boşuna mı dedi. Savaşın bütün acımasızlığını gördü. Ama barıştan yana. Ama müttefik ilişkilerinde son derece dikkatli olmalıyız. Efendim ABD ile müttefikiz. Güzel. Müttefiksek Türkiye'yi güvenlik açısından 3. riskli kategoride tanımlayamaz tanımlamamalı da. Ne demek 3. derecede riskli ülke? Müttefiksek bize karşı olmamalı. Müttefiksek Orta Doğu'da teör örgütlerine silah vermemeli. Eğer terör örgütlerine silah veriyorsanız günü gelir bu silahlar Orta Doğu'daki ülkelere döner. Bize döner. Akan kandan artık bıkmadınız mı" şeklinde konuştu.

'Yargıtay'ı da, Danıştay'ı da AYM'yi de kapat"

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazeteciler ile ilgili verdiği karar sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına da değindi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım son Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili diyor ki "ilk mahkemenin kararı geçerlidir." Dosya oradadır. İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı da, Danıştay'ı da, Anayasa Mahkemesi'ni de kapat. AİHM'den de çık. Hakimleri saraya taşı. Talimat versin karar versin. O zaman niye bu kadar mahkeme kuruyorsunuz. Adaleti sağlamak sizin görevinizdir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu kimi destekliyor?

Daha önce İstanbul il örgütünde görev yapmış olan Canan Kaftancıoğlu’nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklendiği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu, ‘taraf olmadığını’ iletti. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler son günlerde gazetecilere, CHP liderinin “2019 seçimlerine kavgasız gitmek istediğini" ve bu yüzden "orta yol" izlediğini söylüyor.