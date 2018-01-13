Berberoğlu'ndan CHP kongresine mesaj

MİT TIR'ları davası kapsamında ‘casusuluk’ iddiasıyla hakkında 25 yıl hapis cezası verilen tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi’ne cezaevinden mesaj gönderdi.

"Müteahhit bürolarında ve avukat ofislerinde değil, cephelerde savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin onurlu bir üyesi olarak ne siz dava arkadaşlarımı ve ne de canımdan çok sevdiğim ailemi mahcup edecek hiçbir eylemim olmadı ve olamaz da" diyen Berberoğlu, ilk seçimlerle birlikte Türkiye'de CHP’li günlerin yakın olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Ne bir pişmanlık ve ne de suçluluk duygusundan eser yoktur"

Berberoğlu, Taraf gazetesinde 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nın altında ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla 4 yıl hapis yatan, 2015’te iki genel seçim arasında kısa bir süre CHP’den İstanbul milletvekilliği de yapan Dursun Çiçek aracılığıyla gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Kongresi Divan Başkanlığına;

CHP İstanbul Kongre Üyelerini ve katılımcı dava arkadaşlarımı sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Demokrasi ve adalet ardına çok ağır bedel ödemiş dostum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensubu Dursun Çiçek aracılığı ile sizlere yolladığım bu mesajımda vurgulamak isterim ki; ne bir pişmanlık ve ne de suçluluk duygusundan eser yoktur. Müteahhit bürolarında ve avukat ofislerinde değil, cephelerde savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin onurlu bir üyesi olarak ne siz dava arkadaşlarımı ve ne de canımdan çok sevdiğim ailemi mahcup edecek hiç bir eylemim olmadı ve olamaz da…

Dava arkadaşlarımın katılımı ve sağ duyusu ile demokrasi şöleni olarak geçeceğinden emin olduğum İstanbul İl Kongresine iktidar yolunda başarılar diliyorum.

İlk seçimlerle birlikte ülkemizde CHP’li günlerin yakın olduğu umudumu paylaşmak istiyorum.

Aranıza en kısa sürede dönmek ve özlem gidermek dileği ile herkese sevgi ve saygılar sunuyorum."