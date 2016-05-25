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Politika

CHP'nin dokunulmazlık tavrı belli oldu; HDP'ye destek yok, AYM'ye bireysel başvuru yolu açık

Kılıçdaroğlu, "AYM'ye gitmeyeceğiz" demişti

25 Mayıs 2016 03:11

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından CHP içindeki tartışmalar devam ederken, CHP grubundan tüm vekillere AYM'ye "bireysel" başvuru yapabileceklerine dair bir mesaj gönderildi. Mesajda, bireysel başvuru konusunda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından yapılacak teknik bilgileri içeren çalışmanın vekillerin bilgisine sunulacağı da bildirildi. Kılıçdaroğlu, geçen hafta sonu partisinin Antalya'daki kampında, "HDP'yi destek vereni partiden atarım" demişti.

 

Kılıçdaroğlu: AYM’ye gitmeyeceğiz, ama…

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık yasasının iptali için AYM'ye gitmeyeceklerini belirterek "Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyeceğiz. Ama şunu yapacağız. Fezlekesi olan her milletvekilimize mahkemede AYM’de, AİHM’de bütün hukuki destekleri vereceğiz hazırlıklarımızı yaptık. Demokrasi adına mücadeleyi böyle yapacağız." demişti.

Bu sözlerin ardından akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. CHP Grubu'ndan tüm milletvekillerine gönderilen mesajda, AYM'ye bireysel başvuru için Sezgin Tanrıkulu'nun bir çalışma hazırladığı belirtildi. Odatv’de yer alan habere göre mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Üye; Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Anayasa Değişikliği 20 Mayıs 2016 tarihinde kabul edildiğinden Anayasanın 85. Maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine şahsen başvuruların en son tarihi 26 Mayıs 2016 Perşembe günüdür. Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesine şahsen başvuru yapmayı düşünen milletvekillerimizin dilekçelerinde kullanabilecekleri teknik bilgileri içeren çalışma İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanmakta olup, Çarşamba akşamı milletvekillerimizin bilgilerine sunulacaktır. Konuya ilişkin olarak İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan bilgi alınabileceğini bildirir, saygılarımızı sunarız."

Yani CHP'liler 110 imza toplayıp yasanın iptali için AYM'ye başvuru yapmayacak ancak milletvekillerinin "bireysel" başvurularına destek verecek.

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