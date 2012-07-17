CHP'nin 'Demokrasi ve Değişim' kurultayında gözler Parti Meclisi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugün başlayacak 34. Olağan Kurultay’ına rakipsiz girerken asıl yarış yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimleri ve “ikinci adam”lık için yaşanıyor. Genel başkan yardımcıları Nihat Matkap ve Erdoğan Toprak’a tepki göstererek yönetimden istifa eden İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kişileri değil, bir anlayışı eleştirdim” derken; Erdoğan Toprak da, “Kişileri konuşmak istemem, ancak kişiler de egolarıyla hareket etmemeli” mesajı verdi.

Türey Köse'nin Cumhuriyet'teki haberine göre; CHP’nin “Değişim ve Demokrasi Kurultayı” afişleriyle tanıtılan 34. Olağan Kurultay’ı Ankara Arena Spor Salonu’nda başlayacak. Kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. İl başkanlarının divan başkanlığına eski genel başkanlardan Altan Öymen’i önermesi bekleniyor.

Kurultayda ilk kez tüzük değişiklikleri uygulanacak. Genel başkan adaylığı için delegelerin yüzde 10’unun imzası yeterli sayılacak, PM üye sayısı 80’den 60’a inecek, yüzde 33 cinsiyet kotası, yüzde 10 gençlik kotası uygulanacak. 1282 delegenin oy kullanacağı kurultayda PM seçimlerinin çarşaf listeyle yapılması planlanıyor. 60 kişilik PM’nin 8 üyesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun önereceği 12 kişi arasından Bilim Yönetim Kültür Plaftormu içinden seçilecek. PM listesiyle ilgili bazı bilgiler ve kulisler şöyle:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni PM anahtar listesiyle ilgili olarak “denge cambazlıkları yapmak gerekecek” mesajı vermişti. 80 kişilik PM, 16 kişilik MYK, 135 kişilik grup dengeleri, bölge dengeleri ve kamuoyunun beklentileri dikkate alındığında, Kılıçdaroğlu’nun partiyi 2014 yerel seçimlerine taşıyacak kadrosunu oluştururken işinin kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu şu anda MYK’de görev yapan 16 üyenin tamamının, anahtar listesinde yer alacağını bildirdi.

MYK üyelerinin tamamına PM listesinde yer verilecek olması Kılıçdaroğlu’nun 52 kişilik değil, 80-90 kişilik anahtar liste yapması olasılığını öne çıkarıyor. Çünkü 52 kişilik bir anahtar liste yapılırsa MYK üyelerinin yanı sıra 20 kadın, 6 gençlik kotası ve 8 kişilik plaftorm dışında, sadece 10 kişinin listeye girmesi olanağı var. Kılıçdaroğlu’nun bunu aşmak için 52 yerine 80-90 kişilik daha geniş bir anahtar liste yapabileceği belirtiliyor.

Tüzükte MYK’nin “en az 17” kişiden oluşması, genel başkanın önerisi ve PM’nin kararıyla yeni görev alanları belirlenmesi öngörülüyor. Kılıçdaroğlu’nun parti içi dengeleri sağlamak için yeni MYK’de üye sayısının 20’ye çıkarabileceği kulislerde konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden PM için isim önerisi almadı. Ancak il başkanlarından PM listesinde görmek istediklerinin isimlerini aldı. Kılıçdaroğlu, tüm isimleri bilgisayara yazdıracağını ve en çok oy alanlara listesinde yer vereceğini bildirdi. İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, “Bütün il başkanlarımızın ortak beklentisi, önümüzde üç seçim geçirecek bir dönem oluşuyor. Dolayısıyla bu PM’nin Genel Başkan’ın istemiş olduğu şekilde, ama il başkanlarının yapacağı bir liste ile olması yönünde. Anahtar liste Kılıçdaroğlu’nun değil, örgütün listesi olacak” dedi.

Kurultayda en çok merak konusu olan konuların başında “2. adam” konusu geliyor. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap’ın yerini koruyup koruyamayacağı konusunda farklı spekülasyonlar yapılıyor. Bu görev için Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in de adı geçiyor. Keskin’in adı grup başkanvekilliği için de konuşuluyor. Matkap’ın yerini koruyamayacağını savunanlar, Kılıçdaroğlu’nun son günlerde basın mensuplarıyla yaptığı hiçbir görüşmede fotoğraf karesinde yer almadığına dikkat çekiyor ve “İkinci adam Genel Başkan’ın yanında olmaz mı?” sorusunun altını çiziyor.

Listeye yeni girecek isimler arasında 10 Aralık Hareketi Sözcüsü Burhan Şenatalar, Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu, eski Bakan Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey yer alıyor.



PM Anahtar Listesi adayları



PM anahtar listesinde yer alabilecek isimler arasında Engin Altay, Gülseren Onanç, Veli Ağbaba, Hüseyin Aygün, Aylin Nazlıaka, Dilek Akagün Yılmaz, Rıza Türmen, Haluk Koç, Süleyman Çelebi, İhsan Özkes, Muhammet Çakmak, Murat Karayalçın, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu, Melda Onur, Musa Çam, Ercan Karakaş gibi isimler yer alıyor. Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin de PM’ye aday olması bekleniyor.



Tekin: Sürprizler olabilir



Erdoğan Toprak ve Nihat Matkap’a tepki göstererek istifa eden Gürsel Tekin’in yeniden listede yer alması bekleniyor. Tekin “Toprak ve Matkap’la aynı listede yer almaz mısınız?” sorusuna “Benim işim kişilerle değil, bir anlayışla. Ben kişileri değil, bir anlayışı eleştiriyorum” karşılığını verdi. Toprak da, “Kişiyi konuşmak istemem. Partiye hizmet edecek, parti bayrağını yukarı taşıyacak herkese saygı duyarım. Enerjiyi içeriye değil, dışarıya harcamamız lazım. Ancak kişilerin kendi egolarıyla hareket etmelerini de doğru bulmuyorum. Kimsenin egosu Türkiye’nin çıkarlarından daha önemli değil” dedi. Tekin, merkez sağa çağrılarının AKP’de siyaset yapan çok sayıda CHP’liyi de kapsadığını belirterek “İktidar partisindeki CHP’lilerin yuvalarına dönmelerini talep ediyoruz. Önümüzdeki günlerde sürprizler olabilir” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ikinci olağan kurultayı



CHP tarihinde bugüne kadar 12 Eylül öncesinde 24 kurultay ve 8 olağanüstü kurultay; 12 Eylül sonrasında ise 9 kurultay ve 9 olağanüstü kurultay olmak üzere toplam 33 kurultay ve 17 olağanüstü kurultay gerçekleştirildi.



17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultay, 22-23 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'nun ikinci olağan kurultayı olacak.



Kılıçdaroğlu'nun başkanlık görevini yürüttüğü dönemde ise PM ve tüzük değişikliklerinin görüşüldüğü 15, 16 ve 17'nci olmak üzere 3 olağanüstü kurultay gerçekleştirilmişti.

Parti binası kurultay için hazırlandı



Kurultay nedeniyle Söğütözü'ndeki Genel Merkez binası parti bayraklarıyla süslenirken; üzerinde “Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” yazan Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri asıldı.



Parti binasına yine aynı şekilde üzerinde “CHP'li olmak bağımsızlık, özgürlük ve halk için yılmadan mücadele etmektir. Yolumuz bu onurlu tarihi yazanların yoludur” yazan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da posteri asıldı.



Kentin değişik yerlerine de üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla “Demokrasi ve Değişim Kurultayı” yazan afişler yerleştirildi.

1.100'den fazla basın mensubu izleyecek



Kurultay için çok sayıda sanatçı, akademisyen, yazar ve bilim adamına davette bulunulduğu belirtilirken, kurultayı izlemek için bin 100'den fazla gazeteci, yazar, televizyon programcısı, sunucu ve basın çalışanının akredite olduğu bildirildi.



Salondaki müsabakalar ve ramazan dolayısıyla hafta içi gerçekleştirilecek kurultayda, 700'den fazla kişi görev yapacak, ayrıca müzik ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.