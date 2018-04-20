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Politika

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı salı günü belli olacak

CHP'li Erkek, belirlenecek adayın açıklamasını çarşamba veya perşembe yapılacağını duyurdu

20 Nisan 2018 16:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimleri için gösterecekleri adayın salı günü belli olacağını açıkladı.

CHP'li Erkek, CHP Parti Meclisi’nin salı günü toplanarak cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini açıkladı. Erkek aday açıklamasının da çarşamba-perşembe günlerinde olabileceğini belirtti. CNN Türk’e konuşan Muharrem Erkek, “Genel Başkan ya da o aday olmazsa başka bir arkadaşımızın adaylığı için karar verilecek” dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun şahsi ikbali için siyaset yapmadığını belirten Erkek, “Genel başkanımız tüm genel başkanlarla görüşüyor. Türkiye’de siyasi partileri aşan bir durum var. Kuvvetler ayrılığı yıkıldı” diye konuştu.

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