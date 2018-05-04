CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \'Aday Tanıtım Toplantısı\'nda, partisinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu\'nun sahneye davet ettiği İnce, \"39 yıl CHP\'nin rozetini taşımış biri olarak tarafsız cumhurbaşkanı olacağım\" diyerek, parti rozetini yakasından çıkarıp, CHP Lideri\'ne verdi. Kılıçdaroğlu ise 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirttiği İnce\'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.

CHP\'nin \'Cumhurbaşkanı Aday Tanıtım Toplantısı\', Ankara\'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu\'nda yapıldı. \'Türkiye’m kazanacak\', \'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi\' yazılı afişlerin asıldığı spor salonu, partililerin yoğun katılımıyla doldu. Eşi Ülkü İnce ile birlikte salona giren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, alkışlar ve \'İnce Başkan\' tezahüratları ile karşılandı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber geldiği spor salonunda partilileri selamladı. Çankaya Belediyesi Halk Oyunları ekibinin, yurdun farklı yörelerinden sunduğu gösterilerin ardından \'Adalet Yürüyüşü\'nden görüntülerin olduğu video izletildi.

KILIÇDAROĞLU: HERKES İNADINA SANDIĞA GİTMELİ

Video gösteriminin ardından sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 25 Haziran günü, Türkiye\'nin bütün dağlarında çiçekler açacağını belirtip, demokrasiyi güçlendirmek için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi. Türkiye\'nin ağır darbelerle karşılaştığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip, 20 Temmuz’da sivil darbeye çevirdiler. O darbeye karşı çıkan tek parti, Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bize soruyorlar; \'Neden ittifak yapmak istiyorsunuz?\' diye. Darbe hukukunu sıfırlamak için, sıfır baraj için, demokrasi için ittifak istiyoruz. Kutuplaşmaya son verilmesi için ittifak yapmak istiyoruz. Seçme hakkı üstündeki bütün engelleri kaldırmak için ittifak istiyoruz. Hep birlikte, bu ülkede, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye\'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur; çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Bu büyük sorunu aşmak için 25 Haziran\'da Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açsın istiyorsanız gidin, seçmen listelerini kontrol edin. İkinci görev, \'Tatile gidelim\' deme lüksümüz yok. Herkes inadına, bir bayram havası içinde sandığa gitmelidir.\"

\'SORUNLARI ÇÖZMEYE ÖĞRETMEN TALİP\'

Türkiye\'de beka sorunu olduğunu savunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu sorunları bir öğretmenin çözmeye talip olduğunu belirtip, \"Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakayım buraya\" diyerek, Yalova Milletvekili İnce\'yi kürsüye davet etti. Kılıçdaroğlu, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

CHP ROZETİNİ ÇIKARIP, TÜRK BAYRAĞI ROZETİ TAKTI

Sahneye gelen Muharrem İnce de tarafsız cumhurbaşkanı olacağını vurgulayarak, \"24 Haziran\'da cumhurbaşkanı olacağım. AKP, MHP, HDP, SP, sağcı, solcu, Alevi, Sünni herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Onun için 15 yaşındayken, 1979 ana seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP\'nin rozetini taşımış biri olarak tarafsız cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum\" dedi. İnce, yakasından parti rozetini çıkarıp, Kılıçdaroğlu\'na verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise \"Cumhurbaşkanı 80 milyonu kucaklamalı. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozeti takıyorum\" diyerek, Muharrem İnce\'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.



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