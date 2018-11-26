CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu. CHP, belediye başkan adaylarını 6 Aralık Perşembe günü açıklayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 Aralık Perşembe günü parti genel merkezinde belediye başkan adaylarını açıklayacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardandan Karamollaoğlu, ittifaka ilişkin "Çeşitli yerlerde dirsek temasları olabilir" açıklamasını yaptı. (DHA)