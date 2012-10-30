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Politika

CHP'nin 'Erdoğan önergesi' reddedildi

CHP'nin verdiği soruşturma önergesinin öngörüşmesinin ardından yapılan gizli oylamaya 427 milletvekili katıldı

30 Ekim 2012 22:29

CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği, Meclis soruşturması açılması yönündeki önergesi reddedildi. Erdoğan önergeyi, "sulandırılmış müracaat" olarak niteledi ve "Bunu sizlere havale ediyorum. Çünkü ben bugün Almanya'ya gidiyorum. Bizim işimiz var, bunların işi yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin verdiği soruşturma önergesinin öngörüşmesinin ardından yapılan gizli oylamaya 427 milletvekili katıldı. Erdoğan hakkındaki soruşturma önergesi, 98 kabul oyuna karşılık 314 oyla kabul edilmedi. Oylamada 13 milletvekili çekimser kalırken, 2 oy da boş çıktı.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''oylamanın İçtüzük'e aykırı yapıldığını, gizli oy ilkesine uyulmadığını'' iddia etti. TBMM Başkanvekili Sağlam, oylamaların bugüne kadar böyle yapıldığını söyledi.

Genç'in itirazını sürdürmesine AK Parti'li bazı milletvekilleri de tepki gösterdi. Sağlam, Genç'in itirazlarını sürdürmesi üzerine birleşime ara verdi.

 

'Sulandırılmış bir müraacat'

 

CHP'nin verdiği önergeye partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada değinen Erdoğan, "Sulandırılmış bir müracaat" değerlendirmesini yapmıştı.

Erdoğan, ''Bu sulandırılmış müracaat bu defa şahsımla alakalı. Ben sizlere havale ediyorum çünkü ben de Almanya'ya yola çıkıyorum. Bizim işimiz var, bunların işi yok. Yapacakları bir şey yok doğrusu. İşte birkaç kelimelik bir şeyler yazıp, karalayıp Meclis'i meşgul ediyorlar'' ifadelerini kullanmıştı.

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