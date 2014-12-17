T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'nin 17 Aralık 'afişleri' Ankara'da yürüdü

Hazırlanan pankartlarda dört eski bakanın fotoğrafı ile 17-25 Aralık, 'Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele' haftası olsun çağrısı yer aldı

17 Aralık 2014 14:26

17 Aralık’ın yıldönümünde kendilerine billboard kiralanmadığını iddia eden CHP’liler ayaklı billboard oldu. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, milletvekilleri ve çok sayıda partili bugün Ankara Sakarya Meydanı’nda buluştu. CHP’liler ellerinde ayakkabı kutuları, üstlerinde dört eski bakanın olduğu pankartlarla Kızılay Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hazırlanan pankartlarda dört eski bakanın fotoğrafı ile 17-25 Aralık, Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Haftası olsun çağrısı yer aldı. 

CHP'liler "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" şarkısı eşliğinde yürüyen partililer sık sık hükümet aleyhine slogan attı. "Zindanları boşaltın yolsuzları içeri alın" sloganlarıyla yürüyen partililer Kızılay Meydanı'nda ellerinde ayakkabı kutularıyla eylemlerine devam etti.

ETİKETLER

chp17 aralıkyolsuzlukpankartankaraeylemyürüyüşchp vekillergürsel tekin

İlgili Haberler

Takipsizliğe yapılan itiraz reddedildi, 17 Aralık dosyası kapandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '17 Aralık soruşturması'na yönelik takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi

CHP binasına yolsuzluk pankartı astı, polis kaldırmak için vinç çağırdı

CHP'nin Aydın il binasına astığı '17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk mücadele haftası olsun' pankart, polis tarafından indirilmek isteniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24