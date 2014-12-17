CHP'nin 17 Aralık 'afişleri' Ankara'da yürüdü

17 Aralık’ın yıldönümünde kendilerine billboard kiralanmadığını iddia eden CHP’liler ayaklı billboard oldu. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, milletvekilleri ve çok sayıda partili bugün Ankara Sakarya Meydanı’nda buluştu. CHP’liler ellerinde ayakkabı kutuları, üstlerinde dört eski bakanın olduğu pankartlarla Kızılay Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hazırlanan pankartlarda dört eski bakanın fotoğrafı ile 17-25 Aralık, Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Haftası olsun çağrısı yer aldı.

CHP'liler "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" şarkısı eşliğinde yürüyen partililer sık sık hükümet aleyhine slogan attı. "Zindanları boşaltın yolsuzları içeri alın" sloganlarıyla yürüyen partililer Kızılay Meydanı'nda ellerinde ayakkabı kutularıyla eylemlerine devam etti.