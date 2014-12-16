T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takipsizliğe yapılan itiraz reddedildi, 17 Aralık dosyası kapandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '17 Aralık soruşturması'na yönelik takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi

16 Aralık 2014 17:11

17 Aralık soruşturmasına yönelik takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi. Böylece Reza Zarrab, Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşti.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '17 Aralık soruşturması'na yönelik takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi.

Böylece işadamı Reza Zarrab, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

Avukat Arif Ali Cangı, takipsilik kararına itiraz etmişti.

ETİKETLER

reza zarrab17 aralıkyolsuzluksoruşturmatakipsizlikitirazhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24