Takipsizliğe yapılan itiraz reddedildi, 17 Aralık dosyası kapandı

17 Aralık soruşturmasına yönelik takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi. Böylece Reza Zarrab, Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '17 Aralık soruşturması'na yönelik takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi.

Böylece işadamı Reza Zarrab, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

Avukat Arif Ali Cangı, takipsilik kararına itiraz etmişti.