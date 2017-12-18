CHP'lilerden Bakan Soylu'ya 'Sen bittin' tepkisi

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de toplanan CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na söylediği \"Sen bittin\" sözüne tepki gösterdi. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, \"Oturmakta olduğu makam, halkın temsilcilerine karşı tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılacak makam değildir\" dedi.

CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, Konak Meydanı\'nın Kemeraltı Çarşısı girişinde basın açıklaması yaptı. CHP\'liler, çeşitli pankartlar taşıdı. CHP Konak İlçe Başkanı Başak, yaptığı konuşmada, her geçen gün geçim şartlarının zorlaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kamuoyunu aydınlatmak ve hesap sormak adına yapmış olduğu açıklamalar karşısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun söyledikleri çirkin ve yakışıksızdır. Oturmakta olduğu makam halkın temsilcilerine karşı tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılacak makam değildir. Elindeki kolluk kuvvetlerini halkımız adına kullanmasını, vatandaşın bakanı olması gerektiğini kendisine hatırlatıyoruz.\"

\'ALANLARI DAR EDERİZ\'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na yönelik tehdit ve şantaj içerdiğini belirttiği söylemlerin, nelerin üzerinin kapatılmak için söylendiğini gördüklerini kaydeden Başkan Başak, \"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Konak ilçe örgütü olarak bu tür baskı ve yıldırma eylemlerine boyun eğmeyeceğimizi, Genel başkanımıza karşı yapılacak en ufak harekette yasal yollardan demokratik haklarımızı kullanarak alanları kendilerine dar edeceğimizi bilmelerini isteriz. Bizlerin derdi, şahsi saltanatlar kurmak değil; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği yolda vatanımızın ve yurttaşlarımızın refahını sağlamaktır\" dedi.

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, okuduğu basın açıklamasının ardından Bakan Soylu\'nun istifa etmesini beklediklerini söyledi.



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