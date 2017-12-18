T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'lilerden Bakan Soylu'ya 'Sen bittin' tepkisi

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de toplanan CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği "Sen bittin" sözüne tepki gösterdi

18 Aralık 2017 16:48

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de toplanan CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na söylediği \"Sen bittin\" sözüne tepki gösterdi. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, \"Oturmakta olduğu makam, halkın temsilcilerine karşı tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılacak makam değildir\" dedi.
CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, Konak Meydanı\'nın Kemeraltı Çarşısı girişinde basın açıklaması yaptı. CHP\'liler, çeşitli pankartlar taşıdı. CHP Konak İlçe Başkanı Başak, yaptığı konuşmada, her geçen gün geçim şartlarının zorlaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:
\"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kamuoyunu aydınlatmak ve hesap sormak adına yapmış olduğu açıklamalar karşısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun söyledikleri çirkin ve yakışıksızdır. Oturmakta olduğu makam halkın temsilcilerine karşı tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılacak makam değildir. Elindeki kolluk kuvvetlerini halkımız adına kullanmasını, vatandaşın bakanı olması gerektiğini kendisine hatırlatıyoruz.\"
\'ALANLARI DAR EDERİZ\'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na yönelik tehdit ve şantaj içerdiğini belirttiği söylemlerin, nelerin üzerinin kapatılmak için söylendiğini gördüklerini kaydeden Başkan Başak, \"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Konak ilçe örgütü olarak bu tür baskı ve yıldırma eylemlerine boyun eğmeyeceğimizi, Genel başkanımıza karşı yapılacak en ufak harekette yasal yollardan demokratik haklarımızı kullanarak alanları kendilerine dar edeceğimizi bilmelerini isteriz. Bizlerin derdi, şahsi saltanatlar kurmak değil; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği yolda vatanımızın ve yurttaşlarımızın refahını sağlamaktır\" dedi.
CHP Konak İlçe Başkanı Başak, okuduğu basın açıklamasının ardından Bakan Soylu\'nun istifa etmesini beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Utku BOLULUİZMİR DHACHP KonakBakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluBaşkanı MehmetBaşakKonak Meydanı KemeraltıCHPBaşkanı BaşakBaşkanımız Kemal KılıçdaroğluBakanı Süleyman SoyluOturmakta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24