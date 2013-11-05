CHP'liler Bütçe Komisyonu'ndan basının çıkartılmasına tepki gösterdi

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülen Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı bütçe tasarılarının sunumunu yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından sonra CHP'li milletvekilleri kameramanların salondan çıkarılmasına tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, görsel medyanın sadece hükümet ve iktidar faaliyetlerini izlediğini, muhalefetin görüşlerine yer vermediğini iddia ederek, kameramanların komisyon salonundan çıkarılmasını eleştirdi. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın "bunun öteden beri rutin bir uygulama olduğunu, salonda Meclis TV'nin sürekli bulunduğunu" söylemesi üzerine, İzzet Çetin, "O halde Meclis TV'yi de istemiyoruz" diye tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın da Bakan sunumlarından sonra Komisyon salonundan kameramanların çıkarılmasını eleştirerek, "Bu uygulamayı kınıyorum" dedi.