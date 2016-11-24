CHP'liler Atatürk'ün mareşal üniformalı resmini yeniden kulise astı

CHP, TBMM'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gördüğü için restorasyon kapsamında indirilen Atatürk'ün mareşal üniformalı resmini öğle saatlerinde muhalefet kulisindeki yerine geri astı.

CHP grup başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel beraberindeki grup çalışanları yanları aldıkları merdiven ve aletlerle muhalefet kulisine geldi. Kuliste bekleyen polisler ile gazetecileri buradan uzaklaştıran CHP'liler, yanlarındaki Atatürk tablosunu Genel Kurul'un hemen girişindeki duvara astı.

Bu arada müdahale etmek isteyen polislere sert çıkan Levent Gök, "Atatürk'ü buradan indirmeye kimsenin gücü yetmez" diye bağırdı ve polisler yüksek sesle kilisten çıkmaların istedi.

Kulisi tamamen terketmeyen polisler hemen girişte olan biteni seyretti.

Muhalefet kulisi CHP, MHP ve HDP tarafından da kullanılıyor.

Ne olmuştu?

Atatürk’ün mareşal üniformalı tablosuyla gündeme gelen muhalefet kulisindeki loca, bombalardan zarar görmemesi iddiasıyla kaldırıldı.



Vekillerin “mareşalde görüşelim” sözleriyle ünlü olan, muhalefet kulisinin en önemli parçalarından birisi olan mareşal tablosunun tadilat sonrası yerine asılıp asılmayacağı netlik kazanmadı.



Güvenlikten sorumlu AKP’li Meclis İdare Amiri Salim Uslu, onarımdan sonra üniformalı Atatürk tablosunun eski yerine asılmayacağını söyledi.



Atatürk’ün Meclis’te yüzlerce sivil resmi varken üniformalı resminin oraya konmasının doğru olmadığını savunan Uslu, “o resim kışlada olur, Meclis’te olmaz” dedi.



Eğitim-İş Ankara bir Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, Uslu’nun açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Mareşal tablosunun Kurtuluş Savaşı’nı simgelediğini belirten İnan, milli değerlere ihtiyaç duyulan bir dönemde bu uygulamanın manidar olduğu görüşünde.



Hızır İnan ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sürekli olarak başkomutanlık payesi yükleyenlerin, bu sıfatı Atatürk’ten almak istediklerini vurguladı.