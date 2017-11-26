CHP'li Altuner, 1 oy farkla ilçe başkanı seçildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yapılan CHP Talas İlçe Kongresi\'nde seçimi 1 oyla farkla Serdar Altuner, kazandı.

CHP Talas İlçe Kongresi, Kayseri’nin Talas ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Kongrede divan başkanlığını CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yaptı. Toplam 158 delegenin yer aldığı ve 3 delegenin oy kullanmaya gelmediği kongrede adaylardan Serdar Altuner 78, rakibi ilçe eski başkanlarından Mustafa Çalıksoy ise 77 oy aldı. Seçimi 1 oy farkla kazanan Altuner, “Çekişmeli bir yarış oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Aday olan diğer arkadaşlarımızla da ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden kol kola çalışacağız” dedi.

Öte yandan önceki ilçe başkanı Yalçın Mağden, sağlık durumunu gerekçe göstererek, aday olmayacağını açıklamıştı.



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