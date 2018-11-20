CHP'li Yılmaz: Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir (1) 

Nursima ÖZONUR / ANKARA (DHA) - CHP Grup İç Yönetmeliği\'nin 79. maddesi gereğince Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz\'a \"Gruptan Kesin Çıkarma\" cezası verilmesine, kesin olarak karar verdi. Yılmaz, verilen karar sonrası basın açıklaması yaparak, \"Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir. Hukuki süreç tamamlanana kadar bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok\" dedi.

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu\'nun, bugün yapılan toplantısında; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Yılmaz ile ilgili disiplin dosyaları görüşüldü. Toplantıda; CHP Tüzüğünün 68 1-a,b ve d maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği\'nin 79. maddesi gereğince Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz\'a \"Gruptan Kesin Çıkarma\" cezası verilmesine, kesin olarak karar verdi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol\'un mazereti kabul edilerek, sözlü savunmasını 13. Aralık\'ta yapmasına karar verildi.



