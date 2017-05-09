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Politika

CHP'li Yarkadaş'tan Sabah ve Takvim'e: Havuz medyası, yalanlarıyla bizi kirletmeye çalışıyor

Gazeteler "CHP'de yumruklaşma" başlıklı bir haber yayımlamıştı

09 Mayıs 2017 14:54

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Sabah ve Takvim’de çıkan, kendi isminin de karıştırıldığı "CHP'de yumruklaşma" manşetlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Havuz medyası, CHP'yi yalanlarıyla kirletmeye çalışıyor. Haber baştan sona yalan" dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP'li Yarkadaş, isminin de yer aldığı Sabah ve Takvim’de çıkan “CHP’de hiziplerin iktidar savaşı”, “C salonunda yumruk yumruğa” manşetlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Havuz medyası, CHP’yi yalanlarıyla kirletmeye çalışıyor. Sabah ve Takvim’de yer alan haber baştan sona yalan... Bu yalana imza atanlar, okurlarından özür dilemek zorundadır” dedi.

Yarkadaş, her iki gazetede de Erhan Öztürk imzasıyla yer alan haberde, 16 Nisan akşamı CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda vekillerin birbirine küfür ettiği ve yumruklaştığının yazıldığını belirterek "Bu yalanı, CHP’yi izleyen Ankaralı meslektaşlarımıza yazdırmaya da çalıştılar. Ancak CHP’yi izleyen muhabirler, benim anılan tarihte Ankara’da olmadığımı ve böyle bir üslup kullanmayacağımı bildikleri için, yalana alet olmadılar. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yalanınız bile bayat"

"CHP’yi karıştırmayı isteyen çevreler, Ankara’da kullanacak gazeteci bulamayınca rotayı İstanbul’a kırdılar" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:
"Partimiz CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların bir parçası olarak görülmesi gereken bu yalanlar, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır." 

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