CHP'li Yarkadaş'tan Başbakan'a: Oğlunuz, Hollanda merkezli şirketlere ortak mıdır?

AKP'nin Hollanda konusunda "yaptırım", "misliyle ödeyecekler", "bedelini ödeyecekler" çıkışları sürerken, bir yandan da "ekonomik yaptırım söz konusu değil" açıklaması geldi. CHP'den Hollanda ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'a, oğlu ile ilgili de bir soru geldi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Erkan Yıldırım Hollanda merkezli Zealand Shipping. ve Q Shipping adlı şirketlere ortak mıdır?" diye sordu.

Hollanda krizi sonrası yazılı açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir" dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Hollanda’ya uygulanacak yaptırımları sordu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin , Hollanda ile yaşanan krizin ardından bu ülkeye ekonomik yaptırım uygulanması konusunda, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil” dediğini hatırlatan Yarkadaş, kimin sözlerini dikkate alacağız diye sordu.

"Erkan Yıldırım'a ait şirketler"

Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’a ait 30 geminin olduğu ve aile şirketlerinin birçoğunun Hollanda’da faaliyet gösterdiği iddialarını gündeme taşıyan CHP’li vekil, bu şirketlerin Hollanda’ya ödediği vergiyi sordu.

CHP’li Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Erkan Yıldırım Hollanda merkezli Zealand Shipping. ve Q Shipping adlı şirketlere ortak mıdır? Erkan Yıldırım’a ait aile şirketlerinin Hollanda ile yıllık ticaret hacmi nedir? Hollanda’ya ne kadar vergi ödemiştir? Bunları bilmek istiyoruz. Hollanda’ya uygulanacak yaptırımlar arasında Erkan Yıldırım’ın ticari faaliyetlerin askıya alınması da olacak mıdır çok merak ediyoruz.

Hollanda’ya hangi yaptırımlar uygulanacağını hükümet bir an önce açıklamalıdır. Yaptırımların 16 Nisan’dan yani referandumdan sonra hayata geçeceği ifade ediliyor. Bunun gerekçesi nedir? Neden referandum sonra hayata geçirilecek, hükümetin elini kolunu bağlayan nedir? Bu soruların cevaplarını merak ediyoruz.