CHP'li Yarkadaş'ın "Personele mail gitti" iddiasına Halkbank'tan açıklama

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Halkbank'ın sitesinde doları 3.72, Euro'yu da 4.32’den satışa açıldığı gün bankanın çalışanlarına, "Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır" şeklinde mesaj attığını ileri sürdü. Halkbank tarafından T24'e gelen açıklama mailinde, personele yönelik yapılan bilgilendirmenin "temel bankacılık sistemindeki döviz işlemlerini kapsadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Bankamız tarafından, daha önce farklı dönemlerde de yapıldığı üzere, 29.08.2018 tarihinde çalışanlarımıza bir mail gönderilerek, piyasalarda yaşanan yüksek volatilite sebebiyle gün içerisinde yapacakları döviz işlemleri ile ilgili bir bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu bilgilendirme, iddia edildiği üzere internet üzerinden yapılacak işlemleri değil, temel bankacılık sistemimizde yapılacak tüm döviz işlemlerini kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Halkbank tarafından T24'e yapılan bilgilendirmenin tam metni şöyle:

"Sayın Doğan Akın,

Web sitenizde yer alan, eski milletvekili ve gazeteci Sayın Barış Yarkadaş’ın Twitter hesabından paylaştığı iddiaları kaynak alan “Halkbank'taki kur skandalı hakkında şok iddia: Personele mail gitti” başlıklı haberle ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. Söz konusu bilgilendirme Sayın Yarkadaş’a da yapılmış ve kendisi açıklamamızı Twitter hesabından paylaşmıştır.

Bankamızda hatalı kur uygulamasının yaşandığı 31.08.2018 tarihinde personelimize mail gönderilerek “Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır” şeklindeki ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız tarafından, daha önce farklı dönemlerde de yapıldığı üzere, 29.08.2018 tarihinde çalışanlarımıza bir mail gönderilerek, piyasalarda yaşanan yüksek volatilite sebebiyle gün içerisinde yapacakları döviz işlemleri ile ilgili bir bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu bilgilendirme, iddia edildiği üzere internet üzerinden yapılacak işlemleri değil, temel bankacılık sistemimizde yapılacak tüm döviz işlemlerini kapsamaktadır.

Bilgilerinize sunar, gerekli düzeltmenin yapılması dileğiyle iyi çalışmalar dileriz."

Ne olmuştu?

Sosyal medya adresi Twitter'dan açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Bankanın direktifinin gerekçesi ise gece anlaşılıyor. Birden bire ortaya çıkan 'düşük fiyata döviz satışı' kafalardaki soru işaretini ortadan kaldırıyor. Banka çalışanları 'Belli ki birilerine KORİDOR açtılar' yorumunu yapıyor. Yönetim, talimatıyla personeli dışarıda tutmuş" diye yazmıştı.

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TIKLAYIN - Halkbank'tan kur açıklaması

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle: