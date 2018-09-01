Halkbank'ın kur rakamı şaşırttı: Dolar 3,72

Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72'yi, euro ise 4,32'yi gösterdi.

Cumhuriyet’ten Deniz Işık’ın haberine göre, kur dalgalanmalarına Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72'yi, euro ise 4,32'yi gösterdi. 23.32 itibari ile dolar 6,55 iken euro 7,62'yi gördü. Halkbank'ın sitesine kısa bir süre erişim sağlanamazken, müşteri hizmetlerine de kısa süre ulaşılamadı.

Şaşırtan kur rakamlarına ilişkin Halkbank yetkilisinin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Anlık bir hatadan dolayı böyle görünüyor. Kur fiyatları güncelleniyor" dedi.

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin Halkbank'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

"Bankamız internet sitesinde, gerek bilgilendirme amaçlı gerekse alım-satıma esas olarak yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı 3. parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için, Bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve Bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, kontrol süreçleri sonrasında sistemimiz normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine tekrar açılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."