CHP'li Yarkadaş: Zarrab'ın 'Çağlayan'a 45 Milyon Euro rüşvet verdim' demesi iktidar için istifa sebebidir

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ABD\'de yargılanan Rıza Zarrab\'ın dün akşam ki ifadesi ile birlikte \"rüşvetçi\" olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, \"Sadece Zarrab\'ın Çağlayan\'a \'45 Milyon Euro rüşvet verdim\' demesi bu iktidar için istifa sebebidir\" dedi.

CHP\'li Barış Yarkadaş TBMM\'nde düzenlediği basın toplantısında medyaya baskı yapıldığını söyledi. Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yarkadaş, \"Sayın Bozdağ\'ın açıklamaları oldu az önce. Zarrab\'ın zorla, baskıyla itirafçı olduğunu ifade ediyor, nasıl değerlendiriyorsunuz\" sorusuna, \"Rıza Zarrab AK Parti iktidarı tarafından korunmasaydı, dün gece itiraf ettiği rüşvetleri verdiği kişiler hakkında soruşturmalar yapılsaydı ve Rıza Zarraf rüşvet verdiği için şu anda Türk cezaevlerinde olsaydı bugün yaşadığımız bu rezil tablo ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bir iktidar bir itirafçının, rüşvetçinin peşine düşmüş onu koruma gayretine sarılmıştır. Bugün AK Parti kulislerinde o meşhur türkünün çığlıkları yankılanıyor. Ben Bekir Bozdağ\'ın açıklamalarını aslında mezarlıktan geçerken ıslık çalan kişilere benzetiyorum. Bekir Bozdağ canlı yayınlarda Genel Başkanımıza, partimize hakaretler ederken aslında bir yandan AK Parti üst yönetiminin şu günlerde çok sık tekrarladığı o türküyü söylüyor. Bilirsiniz, \'Ötme bülbül ötme\' diye bir türkü vardır. Şu anda AK Parti üst yönetimi Rıza Zarrab konuşmasın, ötmesin diye ellerini açıp sabahlara kadar dua ediyor. Allah hiç kimseyi, siyasetçiyi Rıza Zarrab gibi bir rüşvetçiyi korumak durumuna düşürmesin\" dedi.

HENÜZ BU PARALARIN KİMLERE, NASIL DAĞITILDIĞI, İKTİDARIN HANGİ ORGANLARINA YAYILDIĞI TAM OLARAK BİLEMİYORUZ

\"Sizin yerli ve milli diye anlattığınız Rıza Zarrab\'ın bir rüşvetçi olduğu dün geceki itiraflarıyla ortaya çıkmıştır\" diyen Yarkadaş, \"Sadece Zarrab\'ın Çağlayan\'a \'45 Milyon Euro rüşvet verdim\' demesi bu iktidar için istifa sebebidir. Bu sadece Çağlayan için verilen paradır. Henüz bu paraların kimlere, nasıl dağıtıldığı, iktidarın hangi organlarına yayıldığı tam olarak bilemiyoruz\" diye konuştu.

\"KILIÇDAROĞLU NE DEDİĞİNİN FARKINDA\"

Kemal Kılıçdaroğlu\'nın partilerinin Genel Başkanı olduğunu ifade eden Yarkadaş, şöyle konuştu: \"Yaptığı, söylediği her şeyin arkasındayız. Bunu da 3-4 Şubat\'ta yapılacak kurultayda irademizi ortaya koyarak bir kez daha göstereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun gözünde tehditleri yüzünden korku arayanlar boşuna beklemesinler. Sayın Kılıçdaroğlu ne dediğini, ne yaptığının farkındadır. Gelebilecek her türlü tehdidin farkındayız. Ama şunu bilsinler ki, Kılıçdaroğlu\'na yönelebilecek herhangi bir tehdidin, saldırının karşılıksız kalacağını düşünmesinler. Kılıçdaroğlu\'na yönelik herhangi bir adım atıldığı takdirde neler yapabileceğimizi bizde ortaya koyarız. Sayın Kılıçdaroğlu demir leblebidir ve Sayın Kılıçdaroğlu\'nu yutmaya çalışanlar onun kendi midelerine oturacağını bilmelidirler.\"

\"KOMİSYON KURULMASINDAN NEDEN KAÇIYORSUNUZ\"

Bir gazetecinin, \"Bu belgeleri açıklama tartışması var. \'Savcılığa versinler bunun yeri mahkemedir\' diyorlar. CHP neden açıklamıyor bu belgeleri, ya da açıklayacak mı?\" sorusuna, Yarkadaş şu şekilde cevap verdi: \"Bizim AK Parti yönetimini ikna etmek gibi bir sorunumuz yok. AK Parti yönetimini ikna edebilmemiz için adı geçen paraları kutulara doldurup onların anlayacağı şekilde getirip Meclisin ortasına, genel kurulun ortasına dökmemiz mi gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız bu paraların dekontlarını ve belgelerini ortaya koydu. Şimdi AK Parti diyor ki \'belgeleri medyaya verin.\' Gelin bir araştırma komisyonu kuralım. O komisyonun üyelerinin çoğunluğu sizde olsun. Biz belgeleri komisyona teslim edelim. Eğer bu belgeler sahte ise, eğer bu dekontlar uydurma ise çıkın bizi 80 milyonun önünde rezil edin. Biz buna hazırız. Peki, siz bu belgeleri araştırılması için komisyon kurulmasından neden kaçıyorsunuz. Demek ki o belgelerin doğru olduğunun farkındasınız.\"

\"YENİ BELGELER BEKLEYELİM Mİ\"

\"CHP bunu ilerleyen zamanlarda yargı konusu yapacak mı?\" sorusuna Yarkadaş, belgelerin komisyona geldiği takdirde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kendiliğinden kamu adına bir soruşturma başlatacağını düşündüğünü söyledi. \"Yeni belgeler bekleyelim mi\" şeklindeki soruya ise, Yarkadaş, şöyle cevap verdi: \"Üç şirketin arasında para trafiğinin olduğu görülüyor. Sayın Erdoğan, paranın gitmediğini paranın geldiğini söylüyor. O zaman, ne sattınız da bu paralar geldi.\"

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