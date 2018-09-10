CHP'li Yarkadaş: Vakıf Katılım'ın 'siber saldırı' açıklaması inandırıcı değil

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Vakıf Katılım Bankası'nın internet sitesinde yer alan hatalı döviz kuruna ilişkin yaptığı, "Kurlarımıza yönelik siber saldırı düzenlendi" açıklamasının inandırı olmadığını söyledi.

Sabah saatlerinde "siber saldırı" açıklamasında bulunan Vakıf Katılım'ın dün gece, "Sistemi güncelliyoruz" dediğini hatırlatan Yarkadaş, "Ülkemizde bağımsız bir yargı olsa, hisselerinin yüzde 99'u Kültür Bakanlığı'nın denetiminde olan bu kurum hakkında soruşturma açar ve olan biteni ortaya çıkarırdı. Umarım tüm gerçekler birgün açığa çıkar ve böylece birilerinin sebepsiz zenginleşmesinin önü kesilir" dedi.

Dün gece saatlerinde Vakıf Katılım Bankası'nın internet sitesinde dolar/TL kuru 4.57, Euro/TL kuru ise 5.37 seviyesinde gösterildi. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür" dendi.

TIKLAYIN - Doları 4.57, Euro'yu 5.37 gösteren Vakıf Katılım'dan açıklama: Kurlarımıza yönelik siber saldırı düzenlendi

CHP'li Yarkadaş'ın kişisel Twitter adresinden konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

"Vakıf Katılım Bankası, dün gece ortaya çıkardığım skandalın ardından açıklama yaptı ve sitelerine siber saldırı olduğunu iddia etti.

Bu açıklama bana inandırıcı gelmedi. Çünkü dün gece 'Sistemi güncelliyoruz' demişlerdi. Sabah ise 'Saldırıya uğradık' iddiasında bulundular.

Ülkemizde bağımsız bir yargı olsa, hisselerinin yüzde 99'u Kültür Bakanlığı'nın denetiminde olan bu kurum hakkında soruşturma açar ve olan biteni ortaya çıkarırdı.

Umarım tüm gerçekler birgün açığa çıkar ve böylece birilerinin sebepsiz zenginleşmesinin önü kesilir..."