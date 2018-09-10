Doları 4.57, Euro'yu 5.37 gösteren Vakıf Katılım'dan açıklama: Kurlarımıza yönelik siber saldırı düzenlendi

Vakıf Katılım Bankası'ndan 10 Eylül 2018 tarihinde internet sitesinde yer alan hatalı döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür" dendi.

Dün gece saatlerinde Vakıf Katılım Bankası'nın internet sitesinde dolar/TL kuru 4.57, Euro/TL kuru ise 5.37 seviyesinde gösterildi.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Vakıf Katılım'ın kurumsal internet sitesine 01:05 ila 01:40 arasında girilemediğini ancak aynı saatler içinde döviz kurunun, finans haberi veren sitelerden görüldüğünü kaydetti.

TIKLAYIN - CHP'li Yarkadaş: Vakıf Katılım'ın 'siber saldırı' açıklaması inandırıcı değil

Bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan Dövizkurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."