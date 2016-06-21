CHP’li Yarkadaş: Polis, vekilimiz Tanju Özcan için “Dokunulmazlıkları kalktı, gaz sıkın” dedi!

CHP istanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Bolu'da 10. Yıl Marşı protestosunda CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a gaz sıkan polislerin diyaloglarını paylaştı. Yarkadaş’ın paylaştığı bilgiye göre polis, Özcan’ın da bulunduğu gruba biber gazı ile müdahale ederken “Dokunulmazlıkları kalktı, sıkabilirsin” diyor.

Bolu'da törenlerde 10. Yıl Marşı'nın çalınmaması talimatı veren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz'i protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın da bulunduğu 20 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Yarkadaş’ın paylaştığı diyalog şöyle:

1. Polis: En önde duran kişi milletvekili. Ona sık gazı.

2. Polis: Nasıl sıkayım, dokunulmazlıkları var vekillerin.

1. Polis: Sıkabilirsin, dokunulmazlıkları kalktı.

Ve gaz direk Tanju Özcan'ın yüzüne sıkılır.

Memleketimin polisinin durumu da bir kez daha gözler önüne serilir.