T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Yarkadaş: Polis, vekilimiz Tanju Özcan için “Dokunulmazlıkları kalktı, gaz sıkın” dedi!

Bolu’da ’10. Yıl Marşı’ protestosunda CHP’li Özcan’ın suratına biber gazı sıkılmıştı

21 Haziran 2016 18:15

CHP istanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Bolu'da 10. Yıl Marşı protestosunda CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a gaz sıkan polislerin diyaloglarını paylaştı. Yarkadaş’ın paylaştığı bilgiye göre polis, Özcan’ın da bulunduğu gruba biber gazı ile müdahale ederken “Dokunulmazlıkları kalktı, sıkabilirsin” diyor.

Bolu'da törenlerde 10. Yıl Marşı'nın çalınmaması talimatı veren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz'i protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın da bulunduğu 20 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Yarkadaş’ın paylaştığı diyalog şöyle:

1. Polis: En önde duran kişi milletvekili. Ona sık gazı.

2. Polis: Nasıl sıkayım, dokunulmazlıkları var vekillerin.

1. Polis: Sıkabilirsin, dokunulmazlıkları kalktı.

Ve gaz direk Tanju Özcan'ın yüzüne sıkılır.

Memleketimin polisinin durumu da bir kez daha gözler önüne serilir.

ETİKETLER

CHPBoluTanju ÖzcanBiber gazıdokunulmazlık

İlgili Haberler

CHP’nin 10’uncu Yıl Marşı yasağı protestosuna polis müdahalesi!

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın da bulunduğu 20 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

CHP'li 30 milletvekili 10. Yıl Marşı yasağına karşı Bolu Valiliği'ne yürüdü

Polis yürüyüşe müdahale etmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24