CHP'li Yarkadaş: Kapatılan Hayatın Sesi TV çalışanlarının işsizlik maaşı alması da SGK oyunuyla engellendi!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Hayatın Sesi Televizyonu çalışanlarının işsizlik maaşının kesilmesini Meclis'e taşıyor. Evrensel'de yer alan habere göre, Yarkadaş, “Kanal çalışanlarının işe giriş ve çıkış tarihleri SGK tarafından bilgisayar üzerinde değiştirildi. Böylece, çalışanların işsizlik ödeneği kesildi. SGK resmen evrakta sahtecilik yapıyor” ifadesini kullandı.

Önceki hafta tahliye olan yazar Aslı Erdoğan ile kapatılan Hayatın Sesi TV çalışanlarının da bu politikadan paylarını aldığını belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

“Yazar Aslı Erdoğan, yaşadığı travmanın henüz şokunu dahi atlatamamışken, polis kapısına bir kez daha dayandı. Polis, bu kez de Aslı Erdoğan’ın pasaportuna el koymak için evine geldi."

"Böyle skandal görülmedi"

Gazeteci ve yazarlara yönelik hak ihlallerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Yarkadaş, KHK ile kapatılan Hayatın Sesi TV çalışanlarının da mağdur edildiğini dile getirdi.

Hayatın Sesi TV’nin işçi ve emekçilerin sorunlarını dile getirdiği için AKP tarafından kapatıldığını belirten Yarkadaş, “İşçi sınıfının sesini kısmak için TV’nin kapısına kilit vuranlar, bununla da yetinmedi. Şimdi de işsiz bırakılan kanal çalışanlarının, emeğine göz koydular. Kanal çalışanlarının işe giriş ve çıkış tarihleri SGK tarafından bilgisayar üzerinde değiştirildi. Böylece, çalışanların işsizlik ödeneği kesildi. SGK resmen evrakta sahtecilik yapıyor” ifadelerini kullandı.

"Vicdanlarını da kaybettiler"

SGK’nın bu tutumunun emekçilerin bugüne dek aldığı işsizlik ödeneklerinin geri ödenmesini de beraberinde getireceğini belirten Yarkadaş, “Hükümet ve bürokrasi aklını da vicdanını da kaybetmiş. Evrakta sahtecilik yapıyor, emekçilere bugüne dek verdikleri işsizlik ödeneklerini geri istiyorlar” dedi. Konuyu TBMM gündemine taşıdığını belirten Yarkadaş, “Herkesin hukukunu koruması gerekenler, hukuksuzluğun mimarı haline geldiler. İktidar kendisiyle birlikte, her şeyi kokuşturdu ve çürüttü. Bu kadar zulümle abad olacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar” şeklnde konuştu.

Hayatın Sesi çalışanlarının işsizlik ödenekleri kesildi

TAM DA ÖDÜL AÇIKLANIRKEN...

Aslı Erdoğan'ın pasaportuna el koymak üzere evine polisin geldiği saatlerde, yazara dünyaca bilinen insan hakları alanındaki Bruno Kreisky Ödülü’nün verileceğinin açıklandığını belirten Yarkadaş, “Bir yanda insan hakları ödülü, diğer yanda ise kapıya gelip pasaporta el koymak isteyen polis... Türkiye’nin aydınları, yazarları ve gazetecileri bu eziyeti hak etmiyor!” dedi.

Aslı Erdoğan'ın, polisin evine geldiği an dışarıda olduğunu da belirten Yarkadaş, “Yazar Erdoğan, özgürlüğüne vurulan pranganın belgesi haline dönüşen pasaportu, polis evine bir daha gelmesin diye götürüp kendisi teslim edecek” dedi. Yarkadaş, Erdoğan’ın yurt dışı yasağının bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. (MEDYA SERVİSİ)