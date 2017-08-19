CHP'li Yarkadaş: CHP demir leblebi gibidir, kumpas bize tutmaz

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik bir \'kumpas\' hazırlandığını ifade ederek, \"Tek elden bir kumpas projesi var. Ancak CHP demir leblebi gibidir. Yutmaya çalışanlar etkisini de bilmelidir. Bu kumpas bize tutmaz. Hiçbir şeyden korkumuz yok ve genel başkanımızın sonuna kadar yanındayız\" dedi.

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, \'Adalet\' isimli kitabının imza günü için Tekirdağ\'a geldi. Bir alışveriş merkezindeki programdan önce Tekirdağ İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Yarkadaş\'ı İl Başkanı Recep Öktem, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile partililer karşıladı. Türkiye’nin yakıcı bir gündemi olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi\'nin her geçen gün farklı bir saldırıya maruz kaldığını öne süren Barış Yarkadaş, saldırılara boyun eğmeyeceklerini ve genel başkanlarının sonuna kadar yanında olacaklarını söyledi. CHP\'ye yönelik tek bir merkezden saldırılar olduğunu ileri süren Yarkadaş, şöyle devam etti:

\"Partimiz ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, psikolojik bir savaşın tesiri altına alınmak ve sindirilmek isteniyor. Çünkü 2019 seçimleri öncesi AKP iktidarına karşı en güçlü muhalefet bloğunun Cumhuriyet Halk Partisi olduğu ve AKP’nin iktidar alternatifinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu görülüyor. Özellikle saray bu gücün ve bu etkinin farkında olduğu için elindeki medya gücüyle Cumhuriyet Halk Partisi\'ne korku salmaya çalışıyor. Bizim gözümüzde korkunun en küçük bir işaretini gören varsa bunu çıksın açıkça söylesinler. Ne genel başkanımıza yönelik alçakça tehditler ve kumpaslar, ne de partimizi önce kriminalize ardından da marjinalize edecek adımlar bizleri doğru bildiğimizi söylemekten geri adım attırır. Sayın genel başkanımıza yönelebilecek en küçük bir hareketin karşılıksız kalmayacağını herkes bilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisine bedel ödetmek isteyenler, ödeyecekleri bedelleri de hesap etmek durumundadırlar. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 15 milyon oy alan bir partinin temsilcisidir. Mustafa Kemal Atatürk\'ün koltuğunda oturan genel başkanımıza, asılsız ithamlarla, asılsız kumpaslarla enterne edebileceğini, etkisizleştirebileceğini düşünenlere bir tavsiyemiz var. Dönün CHP\'nin tarihini okuyun, hangi kumpasları hangi badireleri atlattığını görün. CHP bir demir leblebidir. Onu yutmaya çalışanlar o demir leblebinin kendilerinde hangi etkiyi yaratacağını da bilemelidirler. CHP, FETÖ ile terör örgütleri ile ilişkili göstermek geçmişte kendi işledikleri suçları ve ortaklıkları unutturmaya çalışanlar, \'cambaza bak cambaza\' oyunu oynamaktadırlar. Halkımız artık bu oyunu seyretmekten bıktı. FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu gerçeğini gizlemeye çalışan iktidar partisi hedef şaşırtarak toplumu kandırabileceğini sanmasın.\"

AKAYDIN\'A FETÖ SORUŞTURMASI

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan başlatılan soruşturmaya da değinen Barış Yarkadaş, \"Atatürkçü kimliği ile bilinen Akaydın\'ı, terör örgütü FETÖ üyesi olmak gibi bir ağır suçlamayla karşı karşıya bırakmak akla da, vicdana da sığmaz. Mustafa Akaydın FETÖ’nün karşısında net bir şekilde duran bir siyasetçidir\" diye konuştu. Yarkadaş, ziyaretin ardından imza günü programına geçti.

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