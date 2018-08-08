CHP'li Yarkadaş: Berberoğlu davası 'sıcak patates' gibi, tutanı yakıyor

CHP PM Üyesi ve eski Milletvekili Barış Yarkadaş, MİT TIR'larına ilişkin belgeleri kamuoyuna sunduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu 420 gündür cezaevinde tutulmasına, "Berberoğlu, bir 'suçlu' olduğu için değil; siyasi rehine olarak tutuluyor cezaevinde" diyerek tepki gösterdi.

"Berberoğlu davası 'sıcak patates' gibi, tutanı yakıyor" diyen Yarkadaş, "Hiçbir hâkim adil bir karar veremiyor. Dava oradan oraya sürükleniyor. Ve bu trajedinin yol açtığı adaletsizlik tam 420 gündür sürüyor. Şimdi bu adaletsizliğe son vermek için bir fırsat var" diyerek hâkimlere seslendi.

CHP'li Yarkadaş, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milletvekilimiz Enis Berberoğlu tam 420 gündür cezaevinde tutuluyor! Hiç kimse bunun 'bağımsız yargının kararı' olduğu yalanını söylemesin! Rahip Brunson için yapılan pazarlıklar, artık yargının ilkelerine değil, siyasetin ihtiyaçlarına göre karar verildiğini açıkça gösteriyor

Berberoğlu, bir 'suçlu' olduğu için değil; siyasi rehine olarak tutuluyor cezaevinde. Yerel mahkemeden İstinaf'a, Yargıtay'dan AYM'ye uzanan talimatlı yargı zinciri, siyasi operasyonun bir aparatı olarak görev yapıyor. EB, bu adaletsizliğe 'sessiz bir çığlık'la isyan ediyor!

Bir aydır avukatları da dahil olmak üzere hiç kimseyle görüşmeyen Berberoğlu'nun çığlığı, haksızlık ve hukuksuzluğu yerle bir edecek mutlaka... Berberoğlu'nun 420 gündür süren adalet arayışı, şimdiden tarihe geçti. Türkiye, Berberoğlu davasını izlerken adaletsizliği gördü...

Berberoğlu davası bir 'sıcak patates' gibi tutanı yakıyor. Hiçbir hâkim adil bir karar veremiyor. Dava oradan oraya sürükleniyor. Ve bu trajedinin yol açtığı adaletsizlik tam 420 gündür sürüyor. Şimdi bu adaletsizliğe son vermek için bir fırsat var.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, hakkında hiçbir delil olmadığı halde aylardır sürüncemede bırakılan bu dosyayı ellerini vicdanlarına koyarak değerlendirmelidir. İstinaf Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında açıkladığı üç hüküm; bırakın tahliyeyi beraat için yeterli gerekçelerdir.

Enis Berberoğlu'nun hakları iki kez gasp edilmiştir. Bunun birincisi haksız tutuklama ve keyfi cezalandırmadır. Diğeri ise Anayasa'nın 83. maddesine rağmen milletvekili seçilmiş olmasına rağmen cezaevinde tutulmasıdır. Bu haksız tutum; hukuk tarihinde utançla anılacaktır.

Bu utancı tarihe not düşen EB, sağlığının bozulması tehlikesine rağmen artık ilaçlarını da kullanmıyor. Sayın hakimler şimdi bir düşünün: Bir insan nasıl bir haksızlık duygusu yaşadığını düşünmektedir ki; ilaçlarını bile bırakmayı göze almaktadır? Düşünün ve kararınızı verin...

Kuşkusuz ki; adaletsizliğe uğrayan sadece Berberoğlu değil... Yüzbinlerce insan adaletin kırıntısına hile hasret. AKP iktidarı, CHP'den HDP'ye, sosyalistlerden muhalif muhafazakarlara dek kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Berberoğlu davası bunun en somut örneklerinden sadece biri..."

Ne olmuştu?

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından 26. Dönem’de milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliğinin geçici madde olmasına dayanarak davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etti.

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Yargıtay 16. Ceza Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile “Anayasal bir özel hüküm” olarak değerlendirdi ve kararda, “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” ifadesine yer verildi.

Berberoğlu, Yargıtay kararının ardından 'Anayasası Çalınan Milletvekili' imzasıyla yayınladığı açıklamada, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu. Berberoğlu'nun haberleşmeyi kesme kararı ailesi, avukatları ve eski/yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri de kapsıyor.

Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yargılamada durma ve tahliye kararı verilmesi talebinin reddetmesinin ardından bir üst daireye itirazda bulundu. Yargıtay 17. Dairesi'ne verilen dilekçede, Berberoğlu’nun yeniden seçilerek yasama dokunulmazlığını kazandığı, bu nedenle yargılamada durma kararı ve tahliye kararı verilmesi istendi.

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Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruyla ilgili de 2 Ağustos günü ret kararı çıktı.

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