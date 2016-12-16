CHP’li Yarkadaş anlattı; Gazeteci Hüsnü Mahalli neden tutuklandı?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Gazeteci Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasına ilişkin olarak bilgiler paylaştı ve soruşturmanın “hukuk garabeti” olduğunu söyledi.

Mahkeme kararında Mahalli'nin Türkiye dış politikasını eleştiren ifadeleri de tutuklanma gerekçesi oldu.

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yarkadaş, Twitter hesabında şu bilgileri paylaştı:

Hüsnü Mahalli soruşturması tam bir hukuk garabeti... Savcılık soruşturmayı 301'den açıyor. Dosyada Adalet Bakanı'nın izninin olmadığı ortaya çıkınca, bu kez madde değiştirildi. Savcı, 301'i iptal etti; TCK 299 ve 125'ten tutuklama istedi. Akıl alır gibi değil…

Hukukçular bilirler; her iki maddeden de tutuklama işlemi gerçekleşmiyor. Savcı buna rağmen tutuklama talep ediyor.

Dosyada gizlilik kararı olmadığı halde; 40 saattir gizlilik kararı varmış gibi davranılıyor. Mahalli'ye bu sırada suç aranıyor.

Mahalli'nin çeşitli yayınlardan aktardığı ve kaynak gösterdiği alıntılar; bir suçmuş gibi gazeteci arkadaşımıza atfediliyor.

Hüsnü Mahalli'nin tutuklanması, tüm aydın, yazar ve gazetecilere yönelik hukuksuzluklarla dolu bir uygulama ve gözdağıdır.

Hüsnü Mahalli, soruşturma safhasında, tüm suçlamaları reddetmiş, sağlık sorunlarına ilişkin raporları adli makamlara sunmuştur.

Gazeteci Mahalli, MS, Trans Mien ve Nöromar hastasıdır. Tedavi süreci aksatıldığı takdirde, felç riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Adli makamlar, kendilerine sunulan üniversite hastanelerinin raporlarını görmezden gelmiş, tutuklama kararı vermiştir.

Mahalli'ye geçen süre zarfında adeta suç aranmış ve tutuklanması için çaba sarfedilmiştir. Öyle ki; hakim karar açıklamak için ara verdiğinde, İHH yöneticisi olduğu bilinen bir şahıs, Mahalli'nin tutuklandığını hakimden önce Twitter'da açıkladı. Hem de hakaret ederek bu tweet, iktidarın Ortadoğu'daki yenilgisini örtmek ve gerçeklerin dile getirilmesini engellemek için Mahalli'nin tutuklandığını gösteriyor. İktidarın yandaşlarınca hedef haline getirilen Mahalli cezaevine konularak, yandaşların ağzına bir parmak bal çalınıyor.

Mahalli'nin AKP'nin Ortadoğu'daki gizli pazarlıklarını deşifre etmesinin önüne geçilmek isteniyor. Tutuklamanın özeti budur.