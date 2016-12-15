Gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklandı!

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazeteci Mahalli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Mahalli'nin verdiği bir söyleşide Türkiye dış politilkasını eleştiren ifadeleri nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

MS hastası olan öğleden sonra rahatsızlanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mahalli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Devlet büyüklerine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Mahalli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahalli’nin tutuklanması talep edildi.

Savcılık ifadesi

Savcılık ifadesinde Arap Baharı olarak adlandırılan dönemde hükümet politikalarını desteklediğini söyleyen Mahalli, “Ancak, belirttiğim dönemlerden sonra hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmeye başladım. IŞİD, El Nusra gibi terör örgütlerinin gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel basın ve diğer platformlarda yaptıkları propaganda faaliyetlerinin içeriği açık kaynaklardan tespit edilebilmektedir. Ben söz konusu tespitlere dayanarak hükumetin bu konuda duyarlı olmasını, bu gibi değerlendirmelerin ülkemizi ve hükümetimizi uluslararası camiada zor durumda bırakacağını, duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak belirttim. Bu söylemlere muhatap olan hükumetimizin ve devletimizin uluslararası camiada mağdur olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet ve milletinin zor durumda kalmaması için uyarılarda bulundum” şeklinde konuştu.

"Hükümete danışmanlık yaptım"

Yöneltilen suçlamaların kendisi için onur kırıcı olduğunu dile getiren Mahalli, “Benim, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin saygınlığını zedeleyebilecek şekilde bir olgu itham etmem söz konusu değildir. Ben 2011 yılına kadar, hükumetimiz ile Ortadoğu ülkeleri arasında dostluk ilişkileri kurulmasına ve geliştirilmesine aracılık ettim, hükümetimize bu konuda danışmanlık da yaptım. Ben Ortadoğu’da tanınan bir gazeteciyim. Türkiye Cumhuriyeti adına danışmanlık yaptığım için Arap medyasında benim için Türk ajanı söyleminde bulunulmuştur. 2011 yılı Şubat ayında da, dönemin başbakanının tavsiyesiyle Türk vatandaşı oldum. Anlattığım nedenlerle suçlamayı kabul etmiyorum. Benim Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek söz konusu olamaz ve kendime hakaret olarak sayıyorum” dedi.

MS hastası olduğunu belirten Hüsnü Mahalli, gözaltındayken rahatsızlandığını ve tedavi talebinin kabul edilmediğini ifade etti. Mahalli, yeniden hastanede tedavi olması gerektiğini belirtti.

Tutuklandı

Hüsnü Mahalli savcıya verdiği yaklaşık 1 saatlik ifadenin ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahall, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dış politikayı eleştirmek tutuklanma gerekçesi

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber kanalında yayımlanan 'Sabah Ajansı' programının sunucusu Erkan Tan, Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli’yi 'Sen katilin itisin' sözleriyle hedef almıştı.

Hüsnü Mahalli, Twitter’da “Beş Körfez ülkesi 20 aydır Yemen'e saldırıyor ama medyada bir tek haber yok. Suriye ordusu Halep'i teröristlerden temizliyor medyada kıyamet! Libya'da 4 yıldır herkes herkesi boğazlıyor boğazlattırılıyor medyada haber yok. Suriye ordusu Halep'i katillerden temizliyor medyada kıyamet!” diye yazmıştı.

Bu mesajları televizyonda yayımlayan Erkan Tan, Hüsnü Mahalli’ye “Sen katilin itisin” dedi. Tan, Mahalli'ye "Bu alçak, bu hain" ithamlarında bulunmuştu.

CHP'li Erdem'den tepki: Meşru mudur?

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, A Haber’de yapılan bir haber sonrası Gazeteci Hüsnü Mahalli’nin gözaltına alınmasını Meclis gündemine taşıyıp, “Savcılara artık havuz medyasında yapılan haberler üzerinden talimat verilmesi, bu talimat üzerinden insanların tutuklanması meşru mudur?” diye sormuştu.

Hüsnü Mahalli Kimdir?

23 Mayıs 1949 tarihinde Suriye’nin Halep kentinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Aynı üniversite de mastırını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı.

BBC, NBC gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev aldı. Halen Yurt gazetesi köşe yazarı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.