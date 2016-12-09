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A Haber sunucusunda Hüsnü Mahalli'ye: Katilin itisin

Sunucusu Erkan Tan, canlı yayında Yazar Hüsnü Mahalli’ye sert ithamlarda bulundu

09 Aralık 2016 23:49

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber kanalında yayımlanan 'Sabah Ajansı' programının sunucusu Erkan Tan, Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli’yi 'Sen katilin itisin' sözleriyle hedef aldı.

Hüsnü Mahalli, Twitter’da “Beş Körfez ülkesi 20 aydır Yemen'e saldırıyor ama medyada bir tek haber yok. Suriye ordusu Halep'i teröristlerden temizliyor medyada kıyamet! Libya'da 4 yıldır herkes herkesi boğazlıyor boğazlattırılıyor medyada haber yok. Suriye ordusu Halep'i katillerden temizliyor medyada kıyamet!” diye yazmıştı.

Bu mesajları televizyonda yayımlayan Erkan Tan, Hüsnü Mahalli’ye “Sen katilin itisin” dedi. Tan, Mahalli'ye "Bu alçak, bu hain" ithamlarında bulundu.

İşte o programdan görüntüler:

Hüsnü Mahalli'ni Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlar şöyleydi:

 

 

Hüsnü Mahalli Kimdir?

Hüsnü Mahalli23 Mayıs 1949 tarihinde Suriye’nin Halep kentinde doğdu.  İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Aynı üniversite de mastırını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı.

BBC, NBC gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev aldı. Halen Akşam gazetesi köşe yazarı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

 

 

 

 

 

 

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