A Haber sunucusunda Hüsnü Mahalli'ye: Katilin itisin

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber kanalında yayımlanan 'Sabah Ajansı' programının sunucusu Erkan Tan, Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli’yi 'Sen katilin itisin' sözleriyle hedef aldı.

Hüsnü Mahalli, Twitter’da “Beş Körfez ülkesi 20 aydır Yemen'e saldırıyor ama medyada bir tek haber yok. Suriye ordusu Halep'i teröristlerden temizliyor medyada kıyamet! Libya'da 4 yıldır herkes herkesi boğazlıyor boğazlattırılıyor medyada haber yok. Suriye ordusu Halep'i katillerden temizliyor medyada kıyamet!” diye yazmıştı.

Bu mesajları televizyonda yayımlayan Erkan Tan, Hüsnü Mahalli’ye “Sen katilin itisin” dedi. Tan, Mahalli'ye "Bu alçak, bu hain" ithamlarında bulundu.

İşte o programdan görüntüler:

Hüsnü Mahalli'ni Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlar şöyleydi:

Beş Körfez ülkesi 20 aydır Yemen'e saldırıyor ama medyada bir tek haber yok

Suriye ordusu Halep'i teröristlerden temizliyor medyada kıyamet! — H.Mahalli حسني محلي (@husnumahalli) December 8, 2016

Libya'da4yıldır herkes herkesi boğazlıyor boğazlattırılıyor medyada haber yok

Suriye ordusu Halep'i katillerden temizliyor medyada kıyamet! — H.Mahalli حسني محلي (@husnumahalli) December 8, 2016

Hüsnü Mahalli Kimdir?

23 Mayıs 1949 tarihinde Suriye’nin Halep kentinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Aynı üniversite de mastırını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı.

BBC, NBC gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev aldı. Halen Akşam gazetesi köşe yazarı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.