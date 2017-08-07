CHP’li Yarkadaş: AKP, Deli Dumrul'u bile geçti

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bozuk olan Osmangazi Köprüsü'nün açığını kapatmak için köprüden geçenlere ücretin on katı ceza kesildiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP yönetimi Deli Dumrul'u bile geçti" dedi.

Osmangazi Köprüsü'nden geçenler bir şokla daha karşılaştı. HGS sistemi bozuk olan köprüden geçen sürücülere geçiş ücretinin 10 katı ceza kesildi. Olayla ilgili adliyeye itiraz dilekçesi veren sürücüler bir sonuç alamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Osmangazi Köprüsü’nü de içine alan Gebze-İzmir Otoyolu’na ait sözleşme hükümlerine göre; sadece geçmeyen araçların değil, geçen araçlara ait ücret farkının da kamusal yükümlülük olarak kabul edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bize çok sayıda vatandaşımız ulaşarak şikayetlerini dile getirdi. Köprüde HGS sisteminde sorun yaşanmış, vatandaşların bakiyesi olmasına rağmen normal geçişin tam 10 katı ceza gönderilmiş. Ceza tebligatında bir haftalık itiraz hakkının olduğu yazılmış. Bu tebligatların çoğu muhtarlara gittiği için yurttaşlar itiraz bile edememiş. Şu an birçok vatandaş icra tehdidiyle karşı karşıya. Köprünün zararını anlaşılan bu şekilde kapatacaklar."

Garanti edilenin çok altında geçiş

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

”Geçiş ücretleri, yatırım biçimi ve ihale edilen şirkete kota garantisi verilmesi dolayısıyla büyük tepki çeken köprüde, devlet tarafından garanti edilen kotaya ulaşılamadı ve devreye Hazine ödemesi sokuldu. Yani köprünün maliyetini şirkete 1 yıldır aralıksız olarak halk ödüyor. Anlaşılan bu da yetmedi ve para toplamak için devreye yeni yöntemler sokuldu. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler, AKP'nin üst yönetiminin modeli haline geliyor. Yanlış yatırımların yükünü ise vatandaş çekiyor. Yandaş firmalara kaynak aktarmak için ellerini vatandaşın cebine sokuyorlar."

CHP’li Yarkadaş, köprünün açılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, işletmeci şirkete verilen günlük 40 bin geçiş garantisinin sağlanamadığını söyledi. Yarkadaş, yapılan indirimlere rağmen sayının 15 bine bile ulaşamadığını aktardı.

Vergi yapılandırmasının da dışında

Vatandaşa kesilen haksız cezaların yapılandırma kanununa konulmadığını da söyleyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün köprü ve karayollarında HGS hesabı yetersiz olsa bile sonradan yüklenildiği takdirde otomatik ödeme imkânı var. Fakat Osmangazi Köprüsü bu kuralın dışında tutulmuş, vatandaşların bundan haberi yok. 1 hafta itiraz hakkı olan vatandaşların itiraz dilekçeleri de reddediliyor. Anlaşılan o ki köprünün zararını vatandaşa yükleyerek zararı azaltmak istiyorlar. Bunun adı vatandaşı soymak ve kazıklamaktır. Halka saygı duymayan AKP, Deli Dumrul'u bile geçti... Vatandaşların mağduriyeti bir an önce giderilmelidir."