CHP'li Yarkadaş: AKP, "6 yaşında çocukla evlenilir" diyen Nurettin Yıldız'ı koruma görevi üstlenmiş

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP iktidarının kurumları, Nurettin Yıldız'ı koruma görevini üstlendi. Bu, 'Altı yaşındaki çocuklar evlendirilebilir' anlayışını desteklediklerini de göstermektedir" dedi. Yıldız'ın başvurusu üzerine gerçekleşen sansürü ve soruşturmalara yer veren "2017 yılı Aralık ayı sansür raporu"n sansürlenmesine tepki gösteren Yarkadaş, "Sadece Nurettin Yıldız'a ilişkin kısmı değil, hak ihlallerinin yer aldığı bölüme de artık erişilemiyor. Avukatımız Turan Aydoğan, buna da itiraz etti" ifadesini kullandı.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, bir panelde yaptığı konuşmada, "Altı yaşındaki kızlar evlendirilebilir" demişti. Yıldız'ın sözlerini eleştiren gazetecilerin tepkilerini ortaya koyduğu tweetler de mahkeme kararıyla engellenmişti. Birçok gazetecinin, bu sözleri eleştiren tweetleri ve yorumları da soruşturmaya konu olmuştu.

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"Pedofiliyi savunmak serbest mi?"

Nurettin Yıldız'ın başvurusu üzerine gerçekleşen sansürü ve soruşturmaları eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, bu uygulamaya "2017 yılı Aralık ayı sansür raporu"nda yer vermişti. Yarkadaş, raporunda "Pedofiliyi savunan Nurettin Yıldız'ı eleştirmek de suç haline geldi" ifadesini kullanmıştı.

Raporun açıklanmasının ardından, mahkemeye başvuran Nurettin Yıldız'ın, CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'ın sözlerinin yer aldığı internet sitelerindeki ilgili habere "erişim engeli" koydurduğu ortaya çıktı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, dün ilgili internet sitelerine tebligat göndererek haberin silinmesini istedi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren CHP'li Yarkadaş, "Bu açık bir sansürdür. Bu kararla birlikte, pedofiliyi savunmak serbest hale gelmiş, eleştirmek, kınamak ve pedofiliye karşı uyarmak ise yasaklanmıştır" tepkisini gösterdi.

"Hak ihlalleri raporu da sansürlendi"

Partisinin göreve yeniden seçilen, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçe başkanlarını ziyaretinin ardından konuşan Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avukatımız Turan Aydoğan, bu karara itiraz etti. Bu sansürü kabul etmiyoruz. O raporda, Kasım ayında medyaya yönelik gerçekleşen 49 hak ihlalinin dökümü de vardı. Dün alınan sansür kararıyla birlikte, sansür raporu da sansürlenmiş oldu. Sadece Nurettin Yıldız'a ilişkin kısmı değil, hak ihlallerinin yer aldığı bölüme de artık erişilemiyor. Avukatımız Turan Aydoğan, buna da itiraz etti."

Yarkadaş ardından şunları kaydetti:

"Hakim neye göre erişim engeli kararı veriyor? Nurettin Yıldız'ın rapora konu olan sözleri de bu sözleri eleştiren tweetlerin yasaklanması da maddi bir gerçektir. Biz hem pedofiliyi savunmayı, hem de bunu eleştirenlerin sansüre uğramasını eleştirdik. Bugün ise kendimiz sansüre uğradık. O halde bir kez daha söylüyorum: Pedofiliyi savunmak ahlaksızlıktır ve suçtur. Mahkeme Nurettin Yıldız'ı korumamalıdır."

"Hâkim, mikrafonumu kapattı"

Nurettin Yıldız'a ilişkin açıklamasını TBMM'de düzenlediği toplantıda yaptığını belirten Yarkadaş, "İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimi, aslında TBMM Genel Kurulu'na girerek, mikrofonumun sesini kısmıştır. Anayasanın sekseninci maddesine göre, TBMM çatısı altında yapılan hiçbir konuşma, hakaret olmadığı sürece soruşturmaya konu olamaz ve engellenemez" ifadesini kullandı.

Hâkimin, rapordaki sözlere ilişkin olarak, "Nurettin Yıldız'ın kişilik haklarına saldırı olduğu" gerekçesini yazdığını belirten Yarkadaş, "Saldırı varsa bunu Nurettin Yıldız yapmıştır. Altı yaşındaki çocukların evlendirilebileceğini söylemek çocuklara açık bir saldırı ve istismardır. Mahkeme konuyu tersten anlamış" diye konuştu.

"Nurettin Yıldız'ı AKP koruyor"

Nurettin Yıldız'ın AKP iktidarının kurumları tarafından adeta korumaya alındığını da belirten Yarkadaş, "Nurettin Yıldız bu gücü kimden ve nereden alıyor?" sorusunu da yöneltti.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Nurettin Yıldız'ı protesto edenler gözaltına alınıyor ve haklarında dava açılıyor. Bunu Sinop'ta da gördük. Yıldız'ı eleştirenlerin twitleri mahkeme kararıyla engelleniyor. Gazetecilere dava açılıyor. Ve bu tavrı eleştirdiğimiz raporumuz alel acele alınan bir kararla sansür ediliyor. Yıldız, hakime sabah başvuruyor, aynı akşam sansür kararı çıkıyor. Belli ki; Yıldız için bir koruma kalkanı oluşturulmuş. Bu kalkanın sahibi AKP'dir. AKP, 9 yaşındaki kızların evlendirilebileceğini söyleyen Diyanet'e de çıtayı altı yaşına indiren Nurettin Yıldız'a da sahip çıkarak aynı zihniyetin ortağı olduğunu deşifre etmiştir."

"Biz çocuklarımızı koruyacağız"

AKP'nin sapkın zihniyetleri koruma altına aldığını belirten Yarkadaş, "Peki çocuklarımızı Diyanet'ten ve Nurettin Yıldızlardan kim koruyacak? Mahkemeler bile Yıldız'ı koruma altına alıyor, pedofiliye yönelik sözlerine soruşturma açmıyorsa, toplumun geleceği tehlike altındadır" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sansüre ve baskıya rağmen, pedofiliye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ve toplumu, "Nurettin Yıldız zihniyetinin karanlığına teslim etmeyecekleri"ni söyledi. Yarkadaş, "Varsın AKP, Nurettin Yıldızları korumaya davet etsin. Biz çocuklarımızı koruyacağız" diye konuştu.