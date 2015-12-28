CHP'li Veli Ağbaba: Milletvekilleri olarak hangi gerekçeyle terör örgütü mensubu olarak görülüyoruz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Mecit Şahinkaya'nın kendisi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'ye hitaben yazdığı mektupların ''terör veya çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarının haberleşmesine neden olacağı'' iddiasıyla Cezaevi Disiplin Kurulu’nun kararıyla gönderilmediğini bildirdi.

TBMM’ye konuyu taşıyan Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi vererek, “Milletvekilleri olarak hangi gerekçeyle terör örgütü mensubu olarak görülmekteyiz? Böyle ise hangi terör örgütüne mensup olduğumuz düşünülmektedir?' diye sordu.

Ağbaba'nın soru önergesi şöyle:

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta olan hükümlü Mecit Şahinkaya tarafından gerek şahsıma gerekse Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’ye gönderilen mektuplar cezaevi disiplin kurulu tarafından sakıncalı görülerek gönderilmemiştir. TBMM makam odamıza gönderilen mektuplar ‘’terör veya çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olacağı’’ iddiasıyla alıkonulmuştur. Bu durum daha sonra TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na hitaben yazılmış bir başka mektup aracılığıyla tarafımızca öğrenilmiştir.

Milletvekillerine gönderilen mektuplar hangi tür değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır?

Mektupta yer alan ifadelerin terör örgütü mensuplarının haberleşmelerine neden olacağı sonucuna nasıl varılmıştır?

Disiplin kurulunun engelleme gerekçesinden hareketle milletvekilleri olarak terör örgütü mensubu olarak mı görülmekteyiz? Böyle ise hangi terör örgütüne mensup olduğumuz düşünülmektedir?

Cezaevi idaresinin ya da disiplin kurulunun milletvekilleri ya da herhangi bir mektup alıcısını terör örgütü mensubu olarak nitelendirmesi doğal mıdır? Bu yetkinin kaynağı nedir?

Şahsıma ya da bir başka milletvekiline gönderilen ancak cezaevi idaresi tarafından engellenen başkaca mektuplar bulunmakta mıdır?

Söz konusu mektubu engelleyen yetkililer hakkında bir işlem başlatmayı ve özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

Son beş yılda cezaevlerinden gönderilen mektuplardan kaçının gönderilmesi engellenmiştir? Engellenme gerekçeleri nelerdir? Engellenen alıcılar arasında milletvekili bulunmakta mıdır?