CHP'li vekillerden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na: Sözleri cumhuriyet rejimine yönelik bir karşı çıkış ilanıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor, 16 Nisan Kutlu Olsun" şeklindeki sözlerine CHP’lilerden tepki geldi. "Baklayı ağızlarından çıkardığını" belirten CHP’li Veli Ağbaba, sözleri "doğrudan Cumhuriyet rejimine yönelik bir karşı çıkış ilanı" olarak değerlendirdi. Bülent Tezcan da "Anayasa değişikliği, rejim değişikliği projesidir sözümüzün en yetkili ağzından ikrarı" açıklamasını yaptı. Özgür Özel de "karşıdevrim heveslerine engel olmak için yurttaşları hayır oyu vermeye" çağırdı.

Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, "Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor" derken, diğer başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin de Çin örneğinden hareketle "özel idarelerin kalkması ve iki başlı yürütmenin sona ermesi ise başkanlık sisteminin tam olarak kurulması yönünde atılan önemli bir adımdır” değerlendirmesi eyalet sistemi olarak yorumlandı. Erdoğan’ın kendisi ise "16 Nisan’ı bayram günü" ilan etti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, referanduma sunulan anayasa paketi ile "rejimin değiştiği" tezi ve "hükümet sisteminin değiştiği" söylemi arasında yaşanan tartışma yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un dün sabah attığı tweet’ler sosyal medyada tepki çekti. "AKP’nin reformlarının’ sık sık sessiz devrim olarak tanımlanması"na gönderme yapan Uçum, "Sessiz değil halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor farkında mısınız?" dedi. Uçum, tweet’inde, "Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor, 16 Nisan Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.

"Devrim mi reform mu?"

Uçum daha önce verdiği bir demeçte, sandıktan hayır çıkması durumunda da, başkanlık önerisinin rafa kalkmayacağını anlattı. Dünkü açıklamalarında “halkın devriminden” bahseden Uçum, “Yeni ve güçlü bir model ortaya konulmalıdır. Halkın Cumhurbaşkanı’nı doğrudan seçme hakkı ve Cumhurbaşkanı pozisyonunun aktif olması durumu dikkate alınarak yeni bir reform önermek gerekir” dedi.

Erdoğan’ın bir başka başdanışmanı Şükrü Karatepe de başkanlık sistemi ile birlikte eyalet sisteminin de tartışılmaya başlanacağının sinyalini verdi. Karatepe, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Araştırmaları Dergisi’nde, Çin’deki yerel yönetim örneğini vererek şu ifadeleri kullandı: "Yerel yönetim tabiri artık sınırları zorluyor. Büyükşehirde özel idarelerin kalkması ve iki başlı yönetimin sona ermesi ise başkanlık sisteminin tam olarak kurulması yönünde atılan önemli bir adımdır. Anayasa değişikliği ile yürütmede tek başlılık sağlandıktan sonra, şehirlerin tamamında bütün şehir uygulamasına geçilerek yönetimde de tek başlılık sağlanmalıdır. Sonraki aşamada ise, şehir yönetimlerine yeni hükümet sistemine uyumlu bir kimlik kazandırılması yönündeki düzenlemeler yapılmalıdır"

Erdoğan’ın bir başka danışmanı Özlem Zengin ise Karatepe’nin eyalet sistemi açıklamalarına karşı çıktı. Zengin, Antalya’da yaptığı bir açıklamada, "Türkiye’de hiç olmayacak şey eyalet sistemidir. Geleneğimizde olmayan bir şeyi koymayız" dedi.

Bayram ilan etti

Erdoğan’ın kendisi ise 16 Nisan’ı bayram günü ilan etti. Hatay’daki evet mitinginde Erdoğan, “Dokuz gün sonra Türkiye, yeni bir sistemi seçmenin bayramını yapacak” dedi.

"Bakla ağızlarından çıktı"

Uçum’un “Halkımız devrim yapıyor” twitlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan yanıt geldi. Ağbaba, sözleri "doğrudan Cumhuriyet rejimine yönelik bir karşı çıkış ilanı" olarak değerlendirdi. Kendilerinin rejim değişiyor dediklerinde yalanlama yarışına girenlerin "baklayı ağızlarından çıkardığını" belirten Ağbaba, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkıp yerine başka bir ülke mi kuracaksınız? Bu ülkenin insanlarının bir devleti var ve bu devlet 1923’te kuruldu. Bunu yıkmaya yeltenmek, 23 Nisan’ların, 19 Mayıs’ların, 29 Ekim’lerin yerine başka günler koymaya çalışmak millete yönelik açık bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "Bu devleti yıkmaya yeltenenlere uyarımız şudur; bu devlet saray köşelerinde kurulmadı, sultan eteği öpen yardakçıların çabasıyla da kurulmadı. 94 yıldır bu kin tuttuğunuz devlet bir milletin topyekün ayağa kalkması ile bir halk hareketi olarak kuruldu. Emperyalizme karşı tarihi bir direniş ile yediden yetmişe bir kurtuluş mücadelesi ile kuruldu. Şimdi bu devleti yıkmak için Saray eşrafının karşıdevrimi kurma çabası, milletimizden dönecektir" değerlendirmesini yaptı.

"Niyet ikrarı"

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Anayasa komisyonu çalışmaları tartışmaları sırasında tekrar ve ısrarla söylediğimiz ‘bu anayasının ilk 4 maddesine rağmen demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırma projesidir, rejim değişikliği projesidir’ sözümüzün en yetkili ağzından ikrarıdır” değerlendirmesini yaptı. Tezcan, “Devletin tekleşmesi, ‘halka rağmen kendi devletimizi yaratıyoruz’ sözlerinin ikrarıdır. Millet bu açıklamaları dikkatle dinlesin. Esas niyetin ne olduğunu görsün. 16 Nisan’da tüm bunları görerek hayır oyu kullanması gerekiyor" dedi.

"Dervişin fikri ve zikri"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Bunlar, 15 sene önce, bir gizli ajandaları olduğu başka bir planları olduğu söylendiğinde paranoya diyorlardı, teminatlar veriyorlardı. AKP geldiğinde hangi değerleri yıpratabileceği, hangi cumhuriyet kazanımlarını aşındırabileceği söylendiğinde hep bu başdanışman gibi geri adım attılar. Ama fırsatını bulduklarında tekrar dil uzatmaktan geri durmadılar. Çünkü dervişin fikri neyse zikri odur” dedi. Danışmanların eyalet sistemi, devrim gibi açıklamalarının, “aslında AKP’nin gizli ajandasından kaynaklandığını” dile getiren Özel, “Aslında Uçum, 16 Nisan kutlu olsun derken 23 Nisan’a atıf yapıyor. Saltanatın saraydan alınıp halka verilmesinin kutlandığı günü, halktan alınıp Saray’a verilmesine atıf yapıyor. Ama zoru görünce de geri kaçıyorlar” diye konuştu. “Karşıdevrim heveslilerinin niyetlerinin iyi okunması gerektiğini” dile getiren Özel, “Biz 16 Nisan’da ‘hayır’ çıkararak 23 Nisan’a kutlu olsun demeye devam edeceğiz. Hayır ile vatandaşlarımız, 23 Nisan’ın, milli iradenin, egemenliğin kayıtız şartsız halkta olduğunun altını çizecekler” ifadelerini kullandı.

Uçum’dan geri adım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, “sessiz değil gümbür gümbür devrim” tweet’inden 17 saat sonra geri adım attı. Uçum, “Olan bürokratik devletten halkın devletine geçiştir. Atatürk, Cumhuriyet, Laiklik kurucu değerlerimizdir ve Milletin teminatı altındadır” ifadelerini paylaştı.