Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Halk kendi devletini kuruyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor, 16 Nisan Kutlu Olsun" paylaşımında bulundu. Uçum'a tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanının bu açıklaması alelade bir söz değil, doğrudan Cumhuriyet rejimine yönelik bir karşı çıkış ilanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’un sosyal medya üzerinden yaptığı referandum açıklaması tepki çekti.

Uçum, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sessiz değil Halkımız gümbür gümbür bir Devrim yapıyor farkında mısınız. Halk kendi Devletini kurmak için adım atıyor, 16 Nisan Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba'dan tepki

​CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Uçum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Ağbaba'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanının bu açıklaması alelade bir söz değil, doğrudan Cumhuriyet rejimine yönelik bir karşı çıkış ilanıdır. Rejim değişiyor dediğimizde yalanlama yarışına girenler, bu açıklama ile baklayı ağızlarından çıkarmış oldular. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkıp yerine başka bir ülke mi kuracaksınız? Bu ülkenin insanlarının bir Devleti var ve bu Devlet 1923’te kuruldu. Bunu yıkmaya yeltenmek, 23 Nisanların, 19 Mayısların, 29 Ekimlerin yerine başka günler koymaya çalışmak millete yönelik açık bir tehdittir.

Milleti kandırmak için söylenenler içten gelmeyince yalanlar kendini böyle açık eder. Takiyye ile kurulan iktidarın piyonları gerçekleri ağızlarından kaçırıyor.

Bu Devleti yıkmaya yeltenenlere uyarımız şudur; bu Devlet saray köşelerinde kurulmadı, sultan eteği öpen yardakçıların çabasıyla da kurulmadı. 94 yıldır bu kin tuttuğunuz Devlet bir milletin topyekün ayağa kalkması ile bir halk hareketi olarak kuruldu. Emperyalizme karşı tarihi bir direniş ile, yediden yetmişe bir kurtuluş mücadelesi ile kuruldu.

Bu halk kendi Devletini kanını akıtarak, evlatlarını toprağa vererek, varını yoğunu kuruluş ve kurtuluşa bağışlayarak kurmuştur. Şimdi bu Devleti yıkmak için Saray eşrafının karşı devrimi kurma çabası, milletimizden dönecektir.”