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Politika

CHP'li vekilden 'Varlık Fonu' yorumu: Paralel devlet yapılanması söz konusu

"Varlık fonları dünyada fazla veren bütçesi fazlası olan ülkeler tarafından kurulu; biz cari açık veren bir ülkeyiz"

06 Şubat 2017 16:13

Hülya Karabağlı

CHP Ankara Milletvekili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, Ziraat Bankası, THY, BOTAŞ gibi çok sayıda kamu teşebbüslerinin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesini "Paralel devlet yapılanması söz konusu. Devlet dışında başka bir devlet yapılanması söz konusu" diye değerlendirdi.

Dünyada vakıf fonlarının bütçesi fazla veren petrol geliri gibi olağanüstü geliri olan ülkelerin gelecek nesilleri düşünerek oluşturdukları yatırım amaçlı bir fon olduğunu anlatan Kuşoğlu, "Biz de bütçe fazlası yok, cari açık veren bir ülkeyiz, bütçe açığı var, ticaret açığı veren borçlu bir ülkeyiz biz" dedi. Yasanın TBMM’deki görüşmeleri sırasında bu uyarıları yaptıklarını da hatırlatan Kuşoğlu’nun T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Varlık fonları dünyada fazla veren bütçesi fazla veren petrol geliri gibi olağanüstü geliri olan ülkelerin kurduğu ve gelecek nesilleri düşünerek oluşturduğu  kurduğu yatırım amaçlı  fonlardır. Biz de bütçe fazlası yok. Cari açık veren bir ülkeyiz. Bütçe açığı var, ticaret açığı veren borçlu bir ülkeyiz biz. Bu Varlık Fonu kanunu çıktığı zaman uyarıları yaptık. Bunun yanlış olacağını söyledik. Devlette bir bütçe birliği vardır. Bu çok önemli bir prensiptir. Devlet içerisinde bir devlet daha oluşturulmuş oluyor. Paralel bir devlet yapılanması söz konusu. Devlet dışında bir başka devlet yapılanması söz konusu.

"Bunun anlamı bu, hükümet yönetememenin ve ekonomideki sıkıntıların paniği ile yanlış işler yapıyor, ne yaptığını bilmez bir halde. Fono devredilmesi durumunda bu kurumlar daha iyi mi yönetilecek. Daha kötü yönetilme ihtimali var. Devlette bir gelenek vardı. Onların kendi içinde yetişmiş yöneticileri vardı şimdi ise Yiğit Bulut gibi sarayın görevlendirdiği kişiler politikaları belirleyecek. Onların verdiği  kararlara göre mesela döviz  iniş çıkışları, döviz artışı gibi onlar belirleyecek.  Halkın parasıyla devletin imkanlarıyla spekülasyon yapacaklar, halkın parası çöpe atılacak."

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