CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Dört parti heyet oluştursun, Cizre'ye gitsin

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki yaşanan çatışmalar nedeniyle tahrip olan ilçede incelemeler yapılması ve bölge halkıyla görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin heyet oluşturması teklif edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun dün TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifte, 12 Mart 1995’te İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde başlayan ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından TBMM’nin özel bir komisyon kurarak olayları incelemesi hatırlatılarak, parlamentoda bulunan AKP, CHP, MHP ve HDP’li vekillerin yer alacağı bir heyetin bölgeye gönderilmesi teklifte yer aldı.

CHP’nin Cizre’ye giderek yaptığı incelemelerde, Cizre’nin uzun yıllar telafi edilemeyecek kadar ağır bir yara aldığını gerçeğinin ortaya çıktığı öne sürülen teklif şöyle:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla beraber ilçedeki enkaz da ortaya çıkmıştır. Gerek basının, gerekse CHP heyetinin ilçede gerçekleştirdiği incelemeler sonucu ortaya çıkan hakikat, Cizre’nin uzun yıllar telafi edilemeyecek kadar ağır bir yara aldığı yönündedir. Söz konusu yara hem insani, hem siyasi, hem de kültürel olmuş, ayrıca operasyonlar sonucu yüzlerce yurttaş da yaşamını yitirmiştir.

Hükümetin, bölgede gerçekleştirdiği uygulamalar konusunda muhalefet partili milletvekillerinin gerçekleştirdiği incelemelere ve yaptıkları açıklamalarına ne yazık ki Hükümet tarafından yeterli karşılığı da bulamamıştır.

Bu çerçevede, TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP ve MHP milletvekilinin dahil olacağı bir Parlamento heyeti oluşturulması, oluşturulan bu heyetin bölgeye giderek incelemeler yapması, bölge halkıyla görüşmeler yaparak, alınması gereken önlemleri TBMM ve kamuoyuyla paylaşması büyük önem teşkil edecektir.

12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesi’nde bir kahvehanenin taranması ile başlayan olayları araştırmak üzere TBMM özel bir komisyon kurmuştur. Bu örnekte olduğu gibi TBMM Araştırma Komisyonu kurulması sürecini işletmeksizin kısa sürede özel bir komisyon kurabilecektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bölgede inceleme yapmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, ivedilikle Parlamento’da Grubu bulunan Siyasi Partilerden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımla arz ederim.