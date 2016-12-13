CHP'li vekilden Milli Eğitim Bakanı'na: Bu adamın öğretmenlik yapmasına izin vermek cinayettir

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP'li Bakan, İstanbul'da TOKİ Başakşehir Osmangazi İlköğretim Okulu'nda görevli Aydın Erekmen isimli öğretmenin tepkiye yol açan, öğrencilerinin eline idam ipi vererek sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmasıyla ilgili olarak "Bu adamın öğretmenlik yapmasına izin vermek cinayettir" dedi.

Öğretmen, ilkokul öğrencilerinin eline idam ipi verdi: Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!

İstanbul'da TOKİ Başakşehir Osmangazi İlköğretim Okulu'nda görevli Aydın Erekmen isimli öğretmen, sosyal medya hesabından tepkiye yol açan paylaşımlar yaptı. İstanbul Beşiktaş'taki çifte terör saldırılarının ardından öğrencilerinin eline idam ipi veren öğretmen, sınıfta çektiği fotoğrafı "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe... Başkaaaan...! Adalet istiyoruz" notuyla kişisel Facebook hesabından paylaştı. Erekmen, fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından paylaşımını sildi ve hesabını kapattı.

Küçük çocukların idam ipi tuttuğu fotoğraf sosyal medyada büyük tepki çekerken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

“Bu çocukları kirli siyasi emelleri için kullanıp ölüm diye şov yaptıran her kimse hakkında derhal işlem başlatın” diyen Özkan, “O çocukların aileleri mutlaka dava açsın. Ben de suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

CHP’den soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Fotoğrafı çektiren öğretmeni, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu, “Bu adamın öğretmenlik yapmasına izin vermek cinayettir” dedi. Bakan, verdiği önergede “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, devletin okulunda görev yaptığı bilinen, fotoğraftaki öğretmenin kim olduğu, hangi okulda görev yaptığı belirlenmiş midir? Çocukların eline idam ipi vererek fotoğraf çektiren, bunu da sosyal medya hesabında paylaşan, ‘eğitimci’ olduğu iddia edilen bu şahıs hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa Bakanlık bu şahıs hakkında ne gibi bir cezai işlem uygulayacaktır?” diye sordu.

"İzin vermek cinayettir"

Bakanlığı acil göreve davet eden Bakan, “Binlerce öğretmen Eğitim-Sen’li diye, sadece barış eylemine katıldı diye açığa alındı, ihraç edildi. Bir öğretmen, nasıl olur da küçücük çocukların eline idam ipi verip fotoğraf çektirip bir de sosyal medya hesabında paylaşabilir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bakanlık acilen üzerine düşeni yapmalıdır! Bu adamın öğretmenlik yapmasına izin vermek cinayettir” dedi.