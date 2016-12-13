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Öğretmen, ilkokul öğrencilerinin eline idam ipi verdi: Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!

Öğretmenin Facebook'taki paylaşımları tepkiye yol açtı

13 Aralık 2016 13:57

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İstanbul'da TOKİ Başakşehir Osmangazi İlköğretim Okulu'nda görevli Aydın Erekmen isimli öğretmen, sosyal medya hesabından tepkiye yol açan paylaşımlar yaptı.

İstanbul Beşiktaş'taki çifte terör saldırılarının ardından öğrencilerinin eline idam ipi veren öğretmen, sınıfta çektiği fotoğrafı "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe... Başkaaaan...! Adalet istiyoruz" notuyla kişisel Facebook hesabından paylaştı. Erekmen, fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından paylaşımını sildi ve hesabını kapattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmasından sonra öğretmenin açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

 

Öğretmen, önceki aylarda da benzer paylaşımlarda bulunmuş. 11 Kasım 2016 tarihli bir paylaşımda, yine öğrencileri ile toplu asker selamı veriyor. 

Erekmen'in arabasının içinden çektiği bir fotoğrafta da dikiz aynasına idam ipi astığı görülüyor.

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