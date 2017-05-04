CHP'li vekilden 'Kavurmacı' tepkisi: Kuddusi Okkır delil karartır diye tahliye edilmemişti!..

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı’nın ‘FETÖ’den tutukluyken, “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Salıcı, Ergenekon davasında yargılanırken hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ı hatırlattı. Salıcı, Twitter’da “Kuddusi Okkır’ı bu halde kaybetmiştik. Delil karartır diye tahliye edilmemişti. Topbaş’ın damadı turp gibi ama 'sağlık' gerekçesiyle serbest!” diye yazdı.