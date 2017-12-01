CHP'li vekilden hükümete: Aynı yerin açılışını kaç kez yapıyorsunuz?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda Niğde’de zaman zaman açılışları yapıldığı iddia edilen yatırımların açıklanmasını istedi. Aynı yerle ilgili cumhurbaşkanının, başbakanın ve bakanların ayrı ayrı zamanlarda birkaç kez açılış yaptığını yönünde görüşler olduğunu belirten Gürer, “Nereyi açıyorlar, ne yapıyorlar? Şu açılışı yapılan yerlerin dokümanını bana da göndersinler” dedi.

Gürer, 3 konuyu gündeme getirdi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Niğde Milletvekili Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, üç ayrı konu üzerinde değerlendirme yaptı. Kırsal kalkınma kooperatiflerinden istenen teminatların yüksekliğine değinen Ömer Fethi Gürer, mevsimsel sorunlar nedeniyle çiftçilere ödenen paraların geri alınmasının yarattığı mağduriyeti dile getirdi. Gürer, ayrıca yapılan bir yatırım ayrı zamanlarda cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar tarafından birkaç kez açılışının yapılmasını da eleştirdi.

"Kırsal kalkınma kooperatiflerinin sorunu"

Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde besicilik yapmak isteyen vatandaşların kurduğu kırsal kalkınma kooperatifinin yaşadığına soruna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Niğde ili Çamardı ilçemiz Celaller Köyü'ne gittim. Köyde besicilik yapmak amacıyla kırsal kalkınma kooperatifi kurmak için girişimde bulunmuşlar ancak istenilen teminat tutarını karşılamakta sorun yaşadıkları için girişimi tamamlayamamışlar. Kooperatifi faaliyete geçirebilmek için hükûmetten destek bekliyorlar” diye konuştu.

"Çiftçiye ödenen hasar parası geri alınıyor"

Niğde'de Tarım Kredi Kooperatifinin, TARSİM aracılığıyla mevsimlik sorun yaşayan elma üreticilerine eksper tespitiyle hasar oranında ödeme yaptığını ancak bunlarla ilgili TARSİM'in değerlendirmesi sonucu ödeme yaptıkları çiftçilerden geri para alındığını ifade eden Ömer Fethi Gürer:

”Bu durum mağduriyet yaratıyor. Geçmiş yıllarda da benzer durum olmuştu. Mevsimsel sorun yaşayan, özellikle donla ilgili ürün kaybına uğrayanların aldıkları ödemeler daha sonra geri alınmakta ve mağduriyetlere neden olmaktadır. Bu nedenle, Niğde ilinde buna benzer uygulamaların sonlanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Aynı yerin açılışını kaç kez yapıyorlar

Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında aynı yatırımın birkaç kez açılışının yapılmasını da eleştirerek şunları söyledi:

“Hükümete bir çağrıda bulunuyorum, ilgili bakanlara iletmenizi diliyorum, ülke genelinde ve Niğde'de sürekli açılış yapılıyor, başbakan, bakan, cumhurbaşkanı... Nereyi açıyorlar, ne yapıyorlar? Şunların bir dökümünü bana da gönderirlerse... Aynı yeri hem bakan hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı mı açıyor? Onu merak ediyorum, sürekli bir şeylerin açılışı yapılıyor ama ortada bir şey yok” dedi.