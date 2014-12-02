CHP'li vekil yayın yasağını deldi: Bakan danışmanı Sarraf'ın para gönderdiği tape için 'doğru' dedi

Hakkında yayın yasağı alınan tape'leri Meclis kürsüsünde okuyan İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Rıza Sarraf'ın AKP'nin anket çalışması için 325 bin doları bakan danışmanına verdiğini ve tapelerin doğru olup olmadığının sorulması üzerine bakan danışmanının 'doğru' yanıtı verdiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, TBMM Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP'li Hakkı Köylü'nün Meclis Soruşturma Komisyonu için aldırttığı yayın yasağını delerek, kürsüde adını vermediği bir bakan danışmanının Rıza Sarraf'ın AKP'ye anket çalışması için gönderdiği parayla ilgili savcılıkta alınan ifade tutanağını okudu.



Özgündüz, AKP sıralarına, "Ya, bunları siz şimdi bilmeyecek misiniz yani? Bilmeniz lazım. Kamuoyu bilmeyecek mi? Bilmesi lazım. Sizin bakanınız da çıkıyor burada 'Rıza Sarraf iyi bir adamdır, cari açığı kapattı, ben de cari açığı kapattım, bu suçsa suçluyum' dedi" ifadelerini kullandı.



TBMM tutanaklarına yansıyan Özgündüz'ün konuşması şöyle:



ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

17, 25 Aralık'taki dinlemeler de bu kanuna göre, meri kanuna göre alınmıştı zaten ama çıkıp "Efendim, bunlar montajdır, dublajdır" dedikten sonra, kafayı değiştirmedikten sonra bir şeyin değişeceği yok. Bu konuların özellikle iktidar partisi grubu tarafından bilinmesi gerekiyor, aynı zamanda da kamuoyu tarafından.

'Rıza Sarraf, 325 bin doları Conrad'a götür'

Şimdi, yasaklanan, yayın yasağı konan konuyla ilgili olarak bir başka belge gösteriyorum size. Burada adam zaten bu "tape"nin doğru olduğunu söylüyor, soruyorlar "Bu tapeler doğru mu?" "Evet." diyor. "Yani Rıza aramış seni, '325 bini Conrad'a götür Bakan Bey'in danışmanı alacak, anket yapacaklar AK PARTİ'ye.' Bu doğru mu?" "Doğru,

Evet." diyor.



Nedir bu? Danışman diyor ki: "Kardeşim, Haziran 2011 seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde bir salonda bir şenlik yapıldı, söz verdik yapıyoruz. Bunun için de 325 bin lira bir masraf vardı, işte, bu ajansa verecektik, Rıza bunu gönderdi, ben de aldım, buraya verdim."



Ya, bunları siz şimdi bilmeyecek misiniz yani? Bilmeniz lazım. Kamuoyu bilmeyecek mi? Bilmesi lazım. Yani yalan mı? Rıza Sarraf, işte, meşhur iş adamı, cari açığı kapatıyor ya; nasıl kapatıyor cari açığı?

'Cariye ile cari açığı kapatıyor'

Yani, affınıza sığınıyorum, cariyeyle cari açık kapatıyor. Dubai'den getirdiği, gümrük görevlilerine, 5 bin tonluk gemide 150 bin ton ihracat yapılmış diye damga vursun diye altına, kadın gönderiyor, cariyeyle cari açık kapatıyor. Sizin bakanınız da çıkıyor burada "Rıza Sarraf iyi bir adamdır, cari açığı kapattı, ben de cari açığı kapattım, bu suçsa suçluyum."

Soruşturma Komisyonu'nun görevi- burada, buradaki kabinlerde, gireceksiniz, vicdani kanaatinize göre oy kullanacaksınız. Sadece, Soruşturma Komisyonu'nun, çoğunluğu sizden olan 9 kişinin, onun sizin önünüze gönderdiği yarım yamalak rapora göre kullanamazsınız. Size söylüyorum, tekrar söylüyorum, bakın, hangi bilgi, belgeyi istiyorsanız ben vereyim, şimdiden inceleyin, bende var arkadaşlar.



"Efendim, bu dublajdır, montajdır." değil. Şu anda Meclis Soruşturma Komisyonunda olan devletin resmî belgeleriyle bire bir, vereyim inceleyin, vicdani kanaatinize göre oy kullanacaksınız. Yasaklamalarla olmaz, bir yere varamazsınız, daha çok şüphe çekersiniz.

'Zafer Çağlayan kaç kız evinize misafirliğe geldi'

Ya, Allah aşkına, Zafer Çağlayan milletvekili olarak kaçınızın evine misafirliğe geldi söyleyin bana? Allah aşkına, sizin Kabinede. Rıza'nın evine misafirliğe gidiyor, giderken de orada piyanoyu görüyor "Çok güzel bir piyano, aa, ne güzelmiş." falan… "Öyle mi Sayın Bakanım, beğendiniz mi? Hemen gönderelim bir tane." Bunları söylüyor, bunlar ifadelerde var, yalan değil ki bunları biz uydurmuyoruz. Ee, gönderiliyor, 37.500 dolar mıdır, TL midir belli değil, sadece bir taksiti piyanonun. Belki de siz gidip görmüşsünüzdür bu evde."