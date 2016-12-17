CHP'li vekil kadına şiddeti öven kitaplar için savcıları göreve çağırdı

Kütahya Belediyesi’nin "Efendisine itaat etmeyen kadına müeyyide, dövmek", Pamukkale Belediyesi’nin “Kadınlar parklara gitmemeli. Sen kadını dövdükçe daha çok sevecek” öğütlerinin yer aldığı kitapları Meclis gündemine taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, savcıları göreve çağırdı. CHP'li Hürriyet dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında da bugüne kadar binlercesi dağıtılan kitap için, "Hemen gereğini yapıyorum" demesini beklediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sadece güldüğünü öne sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, eski Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı Hasan Çalışkan’ın, 16 yıl önce yazdığı ‘Evlilik ve Aile Hayatı’ adlı kitabın Kütahya Belediyesi’nce üzerine belediye amblemi de bastırılarak yeni evli çiftlere dağıtıldığını söyledi. Hürriyet, “Aile ve evlilikle ilgisi yok” dediği kitaptan şu öğütleri örnek olarak gösterdi: “İyi kadın itaatkâr olandır. Kadın, efendisinden izinsiz bir yere gidemez. Kadınların 16-18 yaşlarına doğru evlendirilmeleri uygun olur. Efendisine itaat etmeyen kadına uygulanacak birinci müeyyide nasihat, ikinci müeyyide yatakta alakayı kesmek, üçüncü müeyyide kadını dövmek. Kadın işyerinde kocasından daha yakışıklı erkek görürse gönlü ona kayabilir.”

Hürriyet’in önceki gün konuyu Meclis’te gündeme getirip, hükümetin ne yapacağını sorması üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Vallahi çağa, bilime uymayan bir kitabı ne biz okuyabiliriz ne bakabiliriz” diyerek şöyle konuştu: “Herkes dağıtabilir. Dağıtır ama vatandaşın da elinde bir terazisi var. Vatandaş katılmazsa bu kitabın bir değeri yok.”

CHP milletvekili Hürriyet dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında da bugüne kadar binlercesi dağıtılan kitap için, “Hemen gereğini yapıyorum” demesini beklediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sadece güldüğünü öne sürdü. Hürriyet, “Milli Eğitim Bakanı da ‘vatandaş kaale almasın’ diyor. Kaale alıyor ki spor yapan kadını dövüyor, hamile kadını, şort giyen kadını tekmeliyor” dedi.

Hürriyet, Denizli Pamukkale Belediyesi’nin ‘Evlilik ve Mahremiyetleri’ adlı kitabında da, “Kadınlar spor sahalarına ve parklara gitmemeli”, “Sen kadını dövdükçe seni daha çok sevecek, daha çok isteyecek”, “Tokalaşmak zinaya giden yoldur” ifadelerinin yer aldığını söyledi. Hürriyet, “Bu belediyelere soruşturma başlatılmalı. Aksi halde, AKP kadına şiddetten her bahsettiğinde bu kitabı göstereceğim. Savcılara çağrıda bulunuyorum. İhbar olarak kabul edip gereğini yerine getirmelidir” diye konuştu.