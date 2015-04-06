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CHP'li vekil: Hükümet bilişim suçu işliyor, devlet eliyle 'hacker'lık yapılıyor

CHP'li Erdal Aksünger'den Twitter ve Youtube'un kapatılmasıyla ilgili açıklama...

06 Nisan 2015 19:49

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Twitter ve Youtube’un da aralarında bulunduğu 166 siteye erişimin engellenmesi kararıyla ilgili olarak, “AKP Hükümeti Şehit  Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerinin yayınlandığı gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesi Twitter ile video paylaşım sitesi YouTube'a erişimi Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla yasalara aykırı olarak kapatıyor” dedi.

Aksünger açıklamasında “TT Net’in  Google’ın DNS ayarlarını değiştirerek kullanıcıları kendi DNS ayarlarına yönlendirmesi büyük bir suçtur. TT Net başka bir yer sağlayıcının bilgilerine erişerek hackerlik yaparak bilişim suçu işliyor. Yaşanan bu durum Türkiye’yi dünyaya rezil etmiştir. Hükümet neyi saklamak istiyor? Vatandaşın haber alma özgürlüğü, basın özgürlüğü neden engelleniyor? Bu uygulama korsandır. Yasal bir karşılığı yok. Anayasal suç işleniyor. Yapılan devlet eliyle ‘hacker’lik yapmaktı” ifadelerine yer verdi.

Aksünger’in yasaklarla ilgili açıklaması şöyle:

 

Hükümet Bilişim Suçu İşliyor!

 

AKP Hükümeti Şehit  Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerinin yayınlandığı gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesi Twitter ile video paylaşım sitesi YouTube'a erişimi Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla yasalara aykırı olarak kapatıyor.

Bilindiği gibi TELKODER tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliği tüzüğünün yasalara aykırı olarak oluşturulduğu gerekçesiyle Danıştay’a yapılan başvuruyu Danıştay 8 mart 2015 tarihinde aldığı kararla, birlik tüzüğünün yasalara aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin tüzüğünü iptal etmiş, 30 gün süre tanımıştı.

Sürenin dolmasına 2 gün kala AKP, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve TT Net aracılığıyla yasayı arkadan dolaşarak şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın otopsi raporlarının sosyal medyada yayınlanması engelledi. Böylece şehit savcının vücudunda Erdoğan’ın açıkladığı gibi beş değil, on mermi çıkması ve bu raporun sosyal medyada paylaşılarak kuşkuların artması nedeniyle AKP Hükümetinin  zor durumda kalmasının önüne geçildi..

Ayrıca, TT Net’in  Google’ın DNS ayarlarını değiştirerek kullanıcıları kendi DNS ayarlarına yönlendirmesi büyük bir suçtur. TT Net başka bir yer sağlayıcının bilgilerine erişerek hackerlik yaparak bilişim suçu işliyor.

Yaşanan bu durum Türkiye’yi dünyaya rezil etmiştir. Hükümet neyi saklamak istiyor? Vatandaşın haber alma özgürlüğü, basın özgürlüğü neden engelleniyor? Bu uygulama korsandır. Yasal bir karşılığı yok. Anayasal suç işleniyor.

Yapılan devlet eliyle “hacker”lik yapmaktır.

                                              

 

                       

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