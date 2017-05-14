CHP'li vekil gözaltına alınan Oğuz Güven'le görüştü: Kitabında yazdıklarını yaşıyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, "Absürd bir soruşturma yüzünden trajikomik bir gözaltı süreci yaşıyor" dedi. Yarkadaş, Güven'in kitabını hatırlatarak "Oğuz Abi 1997’de Zordur Zorda Gülmek adlı bir kitap çıkarmıştı. Bu kitapta 1980 askeri darbe sürecinde yaşanan trajikomik tutuklama ve gözaltı hikâyelerini toplamıştı. Şimdi kendisi bu trajikomik gözaltılarından birinin kahramanı haline dönüştü" diye konuştu.

CHP'li Barış Yarkadaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de gözaltında tutulan gazeteci Oğuz Güven'le görüştü. Savcılığın verdiği izin sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne giden CHP'li vekile Güven'in avukatı Turan Aydoğan ile gazetecinin kızı Demet Güven Akyıldız da eşlik etti. Yarkadaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Oğuz Güven'in sağlığı da morali de yerinde... Kendisini merak eden tüm dostlarına selamlarını yolladı" dedi.

Yarkadaş, “Polislerin kendisine gayet nazik davrandığını, herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Ancak açılan soruşturmanın hukuki hiçbir yanının olmadığını da dile getirdi” ifadesini kullandı.

Trajikomik gözaltı

Oğuz Güven’i 1997’den beri tanıdığını ifade eden CHP'li Yarkadaş, "Oğuz Abi 1997’de Zordur Zorda Gülmek adlı bir kitap çıkarmıştı. Bu kitapta 1980 askeri darbe sürecinde yaşanan trajikomik tutuklama ve gözaltı hikâyelerini toplamıştı. Şimdi kendisi bu trajikomik gözaltılarından birinin kahramanı haline dönüştü. Sanırım çıkınca, yaşadığı bu absürtlüğü de bir kitapta toplar ve tarihe not düşer. Bugün Oğuz Güven ve diğer gazetecilerin yaşadıkları askeri darbe dönemlerini aratmıyor” dedi.

Hukuk askıda

Hukukun askıya alındığı, tamamen subjektif yorumlara dayalı soruşturmaların yapıldığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Yarkadaş, şöyle devam etti:

"Dünyanın en absürt soruşturmalarından birine tanık oluyoruz. Soruşturmanın neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Tek sayfalık suçlama tutanağı, adeta tel tel dökülüyor. Sayfada iki dakika kalan, ardından yakışıksız buldukları için sildikleri başlık için yorum yapan kişiler bile soruşturma kapsamına alındı. Şimdi bu kişilerle Oğuz Güven arasında bir bağ kurulmaya çalışılıyor. Bunun adı zorlama ve hukukun arkasından dolanmadır.”

Yarkadaş, Oğuz Güven'in bir an önce savcılığa sevk edilmesi gerektiğini ve üç gündür sebepsiz bir şekilde gözaltında tutulduğunu da dile getirdi.

Avukat Aydoğan: Bu iddialar yapışmaz

Güven’in avukatı Turan Aydoğan da “En yakışmayacak ve yapışmayacak iddiadır bunlar. Böyle bir şey mümkün değil. Tweet, hem kasıt açısından hem dışavurumu açısından bir suç teşkil etmiyor. Zaten, başlık bir iki dakika içerisinde değiştirilmiş. Oğuz’un bana anlattığı, ‘savcının arabasını biçti’ diye yazılacakken, araba sözcüğü sığmadığı için böyle bir başlık atılmış. Gözaltı süresini 7 güne çıkarmanın da hiçbir hukuki dayanağı yok. Hatta soruşturmayı gerektirir bir şey yok ortada. Absürtlük. Delil denilen atılmış bir tweet var. Oğuz açısından deliller toplanmış durumda” dedi.

Savcılığın habere yorum yapanları da soruşturduğunu anımsatan Aydoğan, “Yorum yapanların hukuki durumu Oğuz’u kesinlikle etkilemez. Bilişim Şube’nin o yorumu yapanları çoktan tespit etmiş olması gerekir. Kaldı ki başlığın değiştirildiği de Emniyet tarafından savcının önüne konulacaktır” diye konuştu.