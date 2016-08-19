CHP'li vekil: GATA'yı Gülen'den alıp Menzil cemaatine bağladılar

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, GATA'nın bağlandığı Sağlık Bakanlığı'nın Menzil cemaatinin yönetiminde olduğunu iddia etti. Askeri hekim kökenli Bozkurt, "Bu cemaatten onay almadan bakanlıkta en küçük bir tayin yaptıramazsınız. Durum bu iken GATA’yı MSB’den alıp Sağlık Bakanlığı’na bağlamak demek bir cemaatten alıp diğerine bağlamak demektir" dedi.

Melih Aşık'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (19 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"CHP’nin askeri hekim kökenli milletvekili Hüsnü Bozkurt kuliste gazetecilerle sohbet ediyordu. Söz GATA’nın Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınıp Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasına geldi. Hüsnü Bozkurt bunu neden yanlış bulduğunu şöyle anlattı:

"'Sağlık Bakanlığı uzun süredir Menzil denen cemaatin yönetiminde. Bu cemaatten onay almadan bakanlıkta en küçük bir tayin yaptıramazsınız. Durum bu iken GATA’yı MSB’den alıp Sağlık Bakanlığı’na bağlamak demek bir cemaatten alıp diğerine bağlamak demektir. Hiç kimse bana kamuda cemaat tercihi yaptıramaz.'