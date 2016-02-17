CHPli vekil Cerrattepe'ye yapılması planlanan altın madenine tepki için açlık grevine başladı

CHP Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerrattepe'de yapılması planlanan madene tepki amacıyla Artvin Valiliği önünde oturma ve açlık grevi eylemine başladı.

Artvin Cerrattepe'de yapılan madene karşı tepki gösteren binlerce Artvinliye destek amacıyla CHP Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan bu sabah valilik binası önünde oturma eylemi ve açlık grevine başladı.

CHP'li Bayraktutan açlık grevi eylemini kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

" Artvin Valiliği önünde oturma eylemi ve açlık grevine başladım. Artvinde yaşanan bu vahşet bitmeden bu direnişte bitmeyecektir. Artvindeki bu çığlık bütün Turkiyede yankılanacaktır."