CHP'li vekil "Bu teklif, diktatör Esad'ın Suriye anayasasının kopyası" dedi, karşılaştırmalı metin sundu

CHP, Anyasa Komisyonu'nda devam eden görüşmelerde değişiklik teklifinin Suriye anayasasının bir kopyası olduğunu gündeme taşıdı. CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Genel Kurul'un dünkü oturumunda Suriye ile Türkiye’de görüşülen yeni teklifin karşılaştırılmış metnini kürsüden gösterdi ve talep eden milletvekillerine dağıttı. CHP'li Yüksel, anayasa teklifinde cumhurbaşkanına verilen kanun ve kanunu hükmünde kararname yetkisine dikkat çekerek "Anayasada da var bu, 111'inci maddesinde cumhurbaşkanının kararname çıkarması var. Yani, bu AKP'ye özgü bir anayasa değil ki. Hangi ülkenin anayasası bu? Bu, diktatör Esad'ın Suriye Anayasası" dedi.

CHP'nin açıkladığı benzerlikler için tıklayınız

Erdoğan'dan anayasa açıklaması

Tanal: Bu anayasa milli değil; Suriye’nin anayasası tercüme edilmiş

CHP, Genel Kurul'daki iddiasını aynı saatlerde çalışmasını sürdüren Anayasa Komisyonu’nda da gündeme getirdi. CHP’li Mahmut Tanal, "Şimdi, bu anayasa millî filan değil, ne yerli ne millî; Suriye’nin Anayasası tercüme edilmiş, getirilmiş ithal bir anayasa. Hiç yani yerliymiş, milliymiş onu geçin" dedi. Tanal’ın komisyondaki değerlendirmeleri şöyle:

"Yine geliyoruz Suriye anayasasında madde 74, bütçe. Bütçede diyor ki: 'Bütçe mali yıl başlamadan iki ay önce Meclis'e sunulmuştur. Bütçe Meclis tarafından onaylanmadıkça yürürlüğe giremez.' Ve orada eğer onaylanmazsa yine oradaki Cumhurbaşkanı, devlet başkanları bir önceki bütçeye uyarlanmış vaziyette yürürlüğe sokuyor. Aynen bizim de getirdiğimiz anayasa 161 yani Suriye Anayasası tercüme edilmiş, bize yeni, çağdaş, demokratik, ilerici, devrimci bir anayasa olarak anlatılıyor, topluma da anlatılıyor. Şimdi, değerli arkadaşlar, keşke Suriye anayasasını emsal almasaydınız da başka bir ülkenin anayasasını bize emsal alsaydınız gerçekten minnettar kalırdık sizlere. Şimdi, bu anayasa millî filan değil, ne yerli ne millî; Suriye’nin anayasası tercüme edilmiş, getirilmiş ithal bir anayasa. Hiç yani yerliymiş, milliymiş onu geçin."

CHP’li Cemal Okan Yüksel’in Genel Kurul’daki Suriye Anayasası iddiası tutanaklara şöyle yansıdı:

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malum, gündemimizde Anayasa, başkanlık tartışması var.

Ve bizim en çok eleştirimiz, Cumhurbaşkanı kanun çıkarıyor, kararname çıkarıyor diyoruz, 104'üncü maddede var gene. E, bu Anayasa'da da var bu, 111'inci maddesinde Cumhurbaşkanının kararname çıkarması var. Yani, bu AKP'ye özgü bir anayasa değil ki. Hangi ülkenin anayasası bu?

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Zimbabve.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Bu, diktatör Esad'ın Suriye Anayasası. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oradan mı kopya çekmişler?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Suriye'den mi kopya çekmişler?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Sevgili arkadaşlar…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Barışıyorlar ya şimdi, kardeş oldular.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Esad bu Anayasa'dan aldığı yetkiyle memleketinde senelerden beri zulüm yapıyor. 250 binden fazla Suriyelinin ölümüne sebep oldu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Cemalciğim, kardeş oldular iki gün önce.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Sevgili arkadaşlar, bu Anayasa'yı model almak belki size yakışır ama Türkiye'ye yakışmaz.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Arkadaşlar, modelimiz orası değil, hiçbir zaman da olmadı; saptırmayalım.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Yapmayın, etmeyin, Türkiye Suriyelileşecek dendiği bugünlerde, Türkiye'ye Suriye Anayasası'nı getirmeyin.





















