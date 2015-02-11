CHP'li vekil: AKP döneminde bina yükseldi, zina çoğaldı

CHP İstanbul Milletvekili İnsan Özkes yaptığı açıklamada "AKP dönemindeki ahlaki çöküntünün, erozyonun elle tutulur hale gelmesi, delillendirilmesi için bazen buna benzer soru önergeleri veriyorum. AKP döneminde bina yükseldi, zina çoğaldı, faiz yaygınlaştı" dedi.

İhsan Özkes, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. AKP 'yi eleştiren Özkes, "AKP döneminde bina yükseldi, zina çoğaldı, faiz yaygınlaştı. Bu bir gerçek. Bunu AKP'liler de kabul ediyor" diye konuştu. Ülkede dini motifli tek adam figürü çizildiğini ve bunun hukuki yapısının oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özkes, "Dokunulmaz olan, yaptığından sorumlu olmayan, Allah adına icraat eden ve cezalandıran bir halifelik modeline doğru yol alıyoruz. Halifeliğe doğru giden yolun taşları döşenmeye çoktan başlanmıştır" dedi.

Zina çoğaldı

DHA’da yer alan habere göre, Özkes, Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde bulunan ve 4 yıl önce çıkan yangın nedeniyle zarar gören 110 yıllık tarihi caminin resmini gösterdi. Özkes, "CHP üzerinde de çeşitli entrikalar ve oyunlar döndürülmek isteniyor. 'CHP'liler ve halkımız bu oyunu bozacaktır' diye inanıyorum ve AKP'ye gereken dersi seçimlerde, sandıklarda vereceklerdir" diye konuştu. Özkes, genelevlerde çalışmak için çalışma izni alan kadınların yıllara göre dağılımını içeren soru önergesinin anımsatılması üzerine de şunları söyledi: "Zaman zaman basında AKP döneminde fuhuşun arttığına dair istatistikî bilgiler yer alıyor. AKP dönemindeki ahlaki çöküntünün, erozyonun elle tutulur hale gelmesi, delillendirilmesi için bazen buna benzer soru önergeleri veriyorum. AKP döneminde bina yükseldi, zina çoğaldı, faiz yaygınlaştı. Bu bir gerçek. Bunu AKP'liler de kabul ediyor. Memleketin geldiği durumu ortaya koymak için bu soruyu soruyoruz. Burada asla hayat kadınlarını incitmek, onların yarasını deşmek ve onlarla ilgili incitici bir tavır olmak için böyle bir soru sormuyorum. İktidarın toplumu, insanları ne hale getirdiğini ortaya koymak için soruyorum."

CHP'li İhsan Özkes Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına 3 ayrı soru önergesi verdi. Önergelerinde Özkes şu soralara cevap istedi:

-2002-2014 yıllarında genelevlerde çalışmak üzere çalışma izni alan kadınların yıllara göre dağılımı nedir?

-2002-2014 yılları arasında yatarak ve ayakta psikolojik tedavi görenlerin yıllara göre dağılımı nedir?

-2002-2014 yılları arasında töre cinayetlerinin yıllara göre dağılımı nedir?